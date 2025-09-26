El parlamento asturiano condena el "genocidio" de Gaza con la abstención del PP

La terminología utilizada a la hora de condenar la situación de Gaza ha sido objeto de disputa desde la primera sesión del debate de orientación política. Para la izquierda no existe la menor duda: el ataque de Israel es un genocidio que debe condenarse en todos los ámbitos, sin titubeos. En cambio, en la derecha han optado por utilizar el término masacre o, incluso, crisis humanitaria en cada una de sus intervenciones. Polémica servida, las votaciones de este viernes en la Junta General estaban llamadas a ser el escenario perfecto para que cada uno se posicionara definitivamente.

La duda estaba en si finalmente el Partido Popular daría su brazo a torcer, tal y como le reclamaban desde la izquierda, y apoyaba la propuesta presentada por PSOE y Convocatoria condenando el “genocidio”. Algo que hizo a medias. Los populares decidieron abstenerse a la iniciativa, lo que no supone un rechazo directo a la utilización del término, pero tampoco un respaldo sin fisuras.

“No caben medias tintas”, insistió la socialista Noelia Macías. “Lo decimos alto y claro: lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio”, sentenció. Mientras su compañero Luis Ramón Fernández Huerga criticó a los populares por calificar como “crisis humanitaria lo que es un genocidio”. Es, dijo, “una cobardía política”.

“Esto no es un tsunami o un huracán, se mueren por bombas y por balas, mueren por una decisión consciente que buscar borrar a un pueblo de la faz de la tierra ", añadió antes de aclarar que los socialistas llaman a las cosas por su nombre, y al igual que dicen que Hamás es un grupo terrorista, lo que está pasando en Gaza tiene un nombre: "genocidio”.

Este juego de palabras fue criticado por Luis Venta Cueli. “La prioridad tiene que ser parar la catástrofe humana, más allá de debates semánticos sobre si es genocidio, matanza o masacre. Le dan más importancia a las palabras que a los hechos”, lamentó. El diputado popular acusó a la izquierda de “utilizar vilmente” la situación de Gaza para “atizar la división entre asturianos”. “Se erigen como repartidores de carnés de conciencias buenas y malas. Ese es el régimen al que me refiero. Quieren, al más puro estilo de Bildu, señalar a quienes no conjuguen su vocabulario deletreado”, afirmó. Un movimiento, advirtió, muy peligroso”.

Un minuto de silencio

Por su parte, Javier Jové, diputado de Vox, calificó la proposición del PSOE y Convocatoria como "nauseabunda y antisemita que votarían Hitler, Goebbels y tantos otros jerarcas nacionalsocialistas si estuvieran en este hemiciclo". Por ello, emulando a Covadonga Tomé el miércoles, reclamó un minuto de silencio en homenaje "a las víctimas despreciadas de las que nadie se acuerda" como las 1.200 víctimas del atentado de Hamás, los cristianos que son víctimas de un genocidio en África o las inocentes víctimas de cualquier atentado terrorista o conflicto armado”.

Esta propuesta que fue secundada por los diputados del PP y Foro, mientras que el resto de diputados permanecieron sentados en sus escaños. "Este parlamento no es la ONU, que no es ejemplo de nada, porque es un nido de sátrapas y de tiranos, afirmó el diputado de Vox para quien la "islamoizquierda" sigue defendiendo la "frasecita desde el río hasta el mar, es decir, el genocidio judío".

Delia Campomanes, de Convocatoria, fue la encargada de defender la propuesta que presentaron con el PSOE, la cual es “un imperativo ético y moral que trasciende el debate regional. La Junta no puede ni debe ser neutral contra una de las mayores masacres desde la Segunda Guerra Mundial”. Por su parte, Xabel Vegas, lamentó que el PP perdiese la oportunidad de “condenar el genocidio de Israel sin ambages ni medias tintas”.

Para Adrián Pumares, de Foro, “se ha pretendido obviar los problemas de la región y centrar el debate en si usamos masacre o genocidio para condenar el injustificable ataque de Israel a Palestina”. Y alabó el movimiento de Tomé proponiendo un minuto de silencio: “Usted logró que casi de manera unánime la Cámara se levantase y guardase un minuto de silencio por las víctimas civiles, que son las que importan”.

Tomé también se manifestó sobre el tema, incidiendo en que “es tiempo de más valentía, de acción, de tomar medidas claras más allá del discurso. No es una cuestión semántica, los expertos son capaces de cambiar de opinión y decir que es genocidio”.