Peláez aconseja al PP que cambie su forma de hacer oposición: "Abonan el terreno para el ascenso de la extrema derecha"
El portavoz del Gobierno considera que la intervención de Álvaro Queipo en el debate de orientación fue "un auténtico pinchazo"
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, defendió este viernes que las propuestas presentadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el debate de orientación política reflejan “la ambición reformista del ejecutivo, de un gobierno sólido y decidido a completar el recorrido de la década del cambio”.
Durante el balance de los tres días de debate, incidió en todas las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Ejecutivo que han repercutido en “la mejora de la actividad económica” y, por tanto, en generar un estado de bienestar “fuerte”, que es “una seña de identidad de este Gobierno”.
En contraposición, apuntó “el PP ha mostrado que carece de proyecto para Asturias”. “Ha sido un auténtico pinchazo a una expectativa que ellos mismos, como digo, habían generado”, valoró.
Peláez fue muy crítico con la oposición. Considera que la forma de hacer política de los populares, “basada en la hipérbole, en la exageración”, lo único que consigue es “abonar el terreno para el ascenso de la extrema derecha”.
“Todos los manuales de política dicen que cuando tu enemigo se está equivocando no lo distraigas, pero por responsabilidad a los intereses de Asturias en nombre del Consejo de Gobierno queremos hacer un llamamiento a que el Partido Popular abandone esa forma de hacer oposición”, afirmó.
Posible sorpaso de Vox al PP
Para el consejero, al igual que para Barbón, no “cabe duda” de que el sorpaso en las próximas elecciones es posible, pero “el sorpaso de Vox al PP”.
Por otro lado, Peláez valoró “muy positivamente” el consenso en torno al peaje del Huerna, porque es “injusto”. “Lo dijo el presidente, nuestra posición es contraria a la del Ministerio de Transportes. Para nosotros la prórroga fue ilegal y tenemos que recordar que esa prórroga se decretó con un Gobierno del Partido Popular y con un ministro de Fomento que se llamaba Francisco Álvarez-Cascos”, recordó.
Frente a ese consenso, el consejero quito hierro a las discrepancias palpables con su socio de Gobierno (IU), que quedaron patentes durante el debate. Asimismo, volvió a tender la mano a todas las fuerzas políticas, “salvo a la extrema derecha”, para negociar los presupuestos del próximo año.
