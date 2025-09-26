El PP sobre el peaje del Huerna: "Es la mayor vergüenza de Barbón; su sumisión a Sánchez es el verdadero peaje"

La guerra contra el peaje del Huerna enfrenta este viernes en la Junta General a su primera batalla. La izquierda cierra el debate de orientación política con una propuesta de resolución conjunta, que es probable que atraiga a los partidos de la derecha. De esta forma, se lograría una posición unánime que incluya insistirle al Ministerio de que debe asumir el dictamen de Bruselas.

No obstante, y aunque la unanimidad en la votación no sea descabellada, a pesar de que los partidos de la derecha han presentado también sus propias propuestas al respecto, las críticas al Gobierno de Barbón por su forma de enfrentar esta problemática siguen estando muy presentes.

La diputada Beatriz Polledo, encargada en esta ocasión de hacer la defensa de las propuestas del Partido Popular, ha asegurado esta mañana que el peaje del Huerna es “la mayor vergüenza del señor Barbón, que señala a Bruselas y reparte culpas del pasado, pero cuando hay que ir a exigir a su ministro y al presidente del Gobierno central se queda mudo”.

“Esa es la realidad, un presidente que se indigna aquí, pero calla en Madrid. Esa sumisión es a verdadera factura, el verdadero peaje de Asturias”, ha sentenciado la popular, que ha sido muy crítica en su intervención. Ha hecho, además, una predicción: “Nadie duda de lo que va a pasar, nos quedaremos con la sobreactuación del presidente. Esto acabará con una nueva genuflexión frente a Sánchez y Puente”.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno también ha presentado su propuesta para eliminar el peaje del Huerna, porque “Asturias es la única región que está agravada por un peaje”, que “reduce la competitividad industrial y es un agravio con el resto de las comunidades”.

Un momento de la tercera sesión del debate de orientación política.

La propuesta de Foro Asturias, por su parte, consta de dos iniciativas, según ha explicado Adrián Pumares. Por un lado, la anulación de la prórroga y el encargo de un estudio económico y, por otro, “que mientras se concreta la supresión del peaje se incrementen las bonificaciones a turismos y vehículos pesados, además sin necesidad de disponer del telepeaje”. Porque, ha advertido el diputado, “las bonificaciones no están llegando a los usuarios porque las condiciones son leoninas”.

La propuesta conjunta de la izquierda (PSOE, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé) fue defendida por la socialista Noelia Macías. “No caben protagonismos, hay que dar la batalla en todos los frentes para conseguir la eliminación del peaje; en lo político, lo administrativo y lo jurídico. Debemos buscar el máximo consenso posible, y en ello se trabajará en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras. Una posición consensuada hará que Asturias esté más fuerte”, insistió.