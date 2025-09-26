Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto

Hasta cuatro senderistas han sido sancionados en los últimos quince días por hacer la ruta del Cares –que une Asturias con León entre Poncebos (Cabrales) y Caín– y saltarse la prohibición de acceso Al tramo cerrado desde el pasado 12 de agosto por los incendios que afectaron la zona por peligro de desprendimientos. La senda es una de las más transitadas de España (más de 200.000 visitas al año) y sólo está abierta parcialmente desde principios de septiembre en dos tramos: en el asturiano, tres kilómetros que separan Poncebos de la zona de Los Collaos;en el leonés, desde la localidad de Caín hasta la pasarela de los Martínez, separadas por unos cuatro kilómetros.

El presidente de la asociación de empresarios de los Picos de Europa (Incatur), Javier Alonso, reclamó este viernes que se agilicen los trabajos que lleva a cabo el Gobierno del Principado en la zona afectada por los incendios –se aseguran laderas para evitar desprendimientos, entre otras tareas– para poder reabrir al completo el Cares cuanto antes. «Es un recurso básico y muy importante para nosotros. Lo que queremos es que se reabra en las mismas condiciones de seguridad que tenía antes», explicó.

Calendario

Javier Alonso dijo desconocer los planes del Principado para reabrir el Cares, pero alertó de que hay gente que se salta el cierre y hace la ruta. «Sabemos que en 15 días hubo cuatro sanciones económicas por parte del Parque Nacional a gente que pasó igual», expuso durante la presentación del balance del verano que este viernes presentó en Oviedo la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Días atrás se produjo un fatídico accidente en la zona, cuando una montañera alemana de 29 años falleció al caerle una piedra en la cabeza y caer unos 50 metros. La mujer murió en el HUCA al día siguiente al no poder susperar las graves heridas sufridas.

«Todos sabemos que el Cares es una ruta de montaña y siempre hay accidentes. Al margen de esto es necesario que se agilicen las obras de seguridad tras los incendios y se reabra en buenas condiciones cuanto antes», reseñó Alonso.