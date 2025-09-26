Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad de Oviedo acerca la ciencia a los colegios de Educación Especial

80 alumnos de Oviedo, Gijón y Avilés participaron en la jornada con doce investigadores de la Universidad de Oviedo

Germán Orizaola mostrando su investigación a un grupo de chavales

Germán Orizaola mostrando su investigación a un grupo de chavales / Luisma Murias

Sara Bernardo

Sara Bernardo

La Universidad de Oviedo ha demostrado que la ciencia puede llegar a todos los públicos. Esta mañana, doce grupos de investigación acercaron sus estudios a 80 alumnos de los colegios de Educación Especial de Latores (Oviedo), Castiello (Gijón) y San Cristóbal (Avilés), dentro de la programación de la Noche Europea de los Investigadores.

Hace unos años, el investigador Germán Orizaola se dio cuenta de que los colegios de Educación Especial quedaban excluidos de la mayoría de las actividades que acercaban la ciencia a los más jóvenes. “Si queremos contarle a la sociedad lo que hacemos, hay que contar con ellos”, asegura Orizaola. De esta reflexión surgió hace cuatro años la iniciativa “Ciencias en Diversidad”, que convirtió a la Universidad de Oviedo en la única institución española en trabajar específicamente con personas con diversidad funcional.

El proyecto organiza actividades a lo largo de todo el año, y la jornada de hoy se adaptó especialmente para los alumnos de educación especial. “Quisimos hacerlo de forma separada para que puedan tener más espacio y moverse con tranquilidad”, explica Orizaola. La sesión destinada al público general se celebrará esta tarde, con actividades similares pero más sensitivas, incluyendo elementos táctiles y visuales que faciliten la comprensión.

En uno de los puestos situados en el patio del Edificio Histórico de la Universidad, Nicol Arteaga, de Perú, juega con una pegatina en forma de diamante rojo que termina pegando en su país de origen. Acto seguido coge otra, y la sitúa en su residencia actual, Asturias. Con un rotulador une ambos puntos. Arteaga está participando en el proyecto “Más allá de las fronteras”, dirigido por Laura Bak desde el departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo, que estudia las migraciones y las uniones entre territorios.

A pocos metros de allí, Taré Salazar echaba acetona a un tarro con ayuda de una pipeta. Al agitarlo y verterlo sobre un papel especial, aparecen distintos colores. Es el stand “Los colores de las plantas”. Frente a él, el investigador Jesús Carbayo guía la actividad, enseñando a los alumnos cómo cada color cumple un papel diferente en la vida vegetal. Al final de la visita, Alba García comentaban, mientras comía el bocadillo con sus compañeros, todo lo que había aprendido. Junto a ella, su profesora, Marta García, sonreía.

Con iniciativas como “Ciencias en Diversidad”, la Universidad de Oviedo refuerza su compromiso de acercar la ciencia a todos, demostrando que la curiosidad y el aprendizaje no entienden de barreras.

