Una salida de vía causa el segundo gran atasco en la "Y" en menos de tres horas

La salida de vía de un vehículo que chocó contra la barrera quitamiedos y quedo en medio del carril derecho ha causado el segundo atasco en la "Y" en la tarde de este viernes. El accidente se ha producido poco antes de las seis de la tarde, en el kilómetro 13 de la carretera, en sentido a Oviedo, a la altura de la localidad gijonesa de Gallinal.

El accidente ha causado tres kilómetros de retenciones que afectan a los ramales que van de Gijón y Avilés hacia Oviedo.

Estado del vehículo accidentado. / LNE

A la zona acudieron hasta tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de carreteras, para sanear la calzada. No se registraron heridos en el accidente.

Imagen del atasco de la DGT. / DGT

Es el segundo atasco en la "Y" en menos de dos horas. A primera hora de esta tarde se produjo un atasco de cuatrom kilómetros a la altura del viaducto de Somonte (Gijón) a consecuencia de un accidente de tráfico. La caravana de coches afectó a los dos carriles sentido Oviedo/Avilés de la A-8.

El atasco de Somonte. / LNE

Las retenciones, que duraron aproximadamente una hora, fueron desde Porceyo hasta más allá de la fábrica de ArcelorMittal en Gijón. Es decir, hasta poco antes de Serín.