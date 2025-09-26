Así será el anillo eléctrico clave para la industria asturiana: con cuatro nuevas subestaciones y tres líneas de alta tensión

El principal proyecto de la nueva planificación eléctrica para Asturias hasta 2030 es el cierre del anillo central, un refuerzo planteado hace 16 años y que sigue pendiente. En su nueva versión, el anillo incluye la instalación de cuatro nuevas subestaciones y de tres nuevas líneas de alta tensión.

Actualmente está en tramitación la subestación de Cardoso, situada en Tamón (Carreño), que sustituye a la que en la anterior planificación se denominaba Gozón y que fue descartada por el rechazo vecinal. Cardoso, que tendrá dos parques de transformación de 400 y 220 kV, será el vértice de una nueva línea de alta tensión de 400 kV que conectará con las actuales subestaciones de Grado y Soto de Ribera. Ese será el primer eje del anillo.

El segundo eje, también de 400 kV, partirá de la futura subestación de Cardoso, enlazará con la futura subestación de Reboria en Gijón y desde ahí se prolongará hasta la futura subestación denominada Asturiana, desde donde enlazará con la actual línea de alta tensión Soto-Penagos. La subestación Reboria tendrá parques de transformación de 400 y 220 kV y desde allí saldrá un ramal de alta tensión de 220 kV que conectará con una nueva subestación en Pinzales.

La planificación energética para el horizonte de 2030 que presentó el miércoles el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, incluye el demandado anillo central eléctrico de Asturias, clave para la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales y avanzar en la electrificación de las grandes fábricas existentes. "Se ha logrado incluir en la planificación eléctrica todo lo que pedíamos desde Asturias y los 2,5 gigavatios (GW) adicionales asignados en la planificación eléctrica van a garantizar muchos años de industria en Asturias", aseguró Borja Sánchez, que explicó que esa capacidad extra es respecto al pico de consumo más alto alcanzado en 2024, que fue de 1,7 GW. Por tanto, la comunidad dispondrá de una capacidad máxima de consumo de hasta 4,2 GW, lo que supone un 150% más.

"A medida que vayan avanzando refuerzos como el del anillo central, que es esencial para nuestra política industrial, se irá tomando conciencia de la importancia de lo que se nos trasladó por parte del secretario de Estado de Energía", señaló Borja Sánchez.

Las centrales de renovables

El consejero subrayó que las aportaciones recogidas por el borrador de planificación eléctrica también serán claves para el desarrollo e integración de las energías renovables en Asturias, al incorporar dos nuevas subestaciones en el occidente y el suroccidente, y el refuerzo de otra, para dar cobertura a nuevos parques eólicos, a centrales hidroeléctricas de bombeo reversible (con varios proyectos en los embalses de La Barca, Salime, Doiras y Arbón y en antiguas explotaciones mineras) y al futuro desarrollo de la eólica marina (con proyectos frente a las costas de Navia y Tapia de Casariego) . Estas grandes infraestructuras energéticas permitirán compensar con energías renovables el cierre de las centrales térmicas de carbón y corregir el déficit entre generación y consumo que ya sufre Asturias. "La planificación es una buena noticia tanto desde el punto de vista de ese consumo que necesitan nuestras industrias como para garantizar que la generación de energía renovable va a continuar su integración en el mix energético de Asturias", afirmó Sánchez.