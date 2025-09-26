El servicio de Plástica del HUCA, tres veces pionero a nivel nacional, celebra su 50º aniversario

El servicio de Cirugía Plástica del HUCA celebra hoy su 50º aniversario. Y lo hace con el orgullo de haber sido pionero a nivel nacional en al menos tres técnicas y momentos: el primer reimplante en España de un dedo amputado, a cargo de la doctora Carmen Pena (1978); la primera reconstrucción del país de defecto faríngeo con colgajo libre de yeyuno, por parte del doctor Julio Sánchez Lorenzo (1990); y un alotrasplante vascularizado de un brazo en un paciente con amputación bilateral de miembros superiores (2012), que exigió la participación de todo el equipo.

El salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está siendo el escenario de la efeméride. El servicio de Plástica del complejo sanitario ovetense (único en la sanidad pública regional) es el cuarto departamento de su especialidad mejor valorado a nivel nacional, según el último Monitor de Reputación Sanitaria, correspondiente a 2024.

Lesiones catastróficas

"Lo más complejo que hacemos es reparar la destrucción de todos los tejidos de una parte del cuerpo. Es lo que sucede en una mano catastrófica o en un antebrazo amputado. No basta reconstruir el nervio o el vaso, sino también el hueso, los tendones…", explica Daniel Camporro Fernández, jefe del servicio.

Este departamento realiza cerca de 1.500 intervenciones quirúrgicas al año con ingreso, si bien la mayor parte de la actividad, unas 2.500 operaciones anuales, se efectúa mediante cirugía mayor ambulatoria, que es más cómoda para el paciente y favorece una recuperación más rápida.

Referencia nacional

El servicio, dirigido por el doctor Daniel Camporro e integrado por 12 médicos sénior (7 varones y 5 mujeres) y una decena de médicos en formación, también ha renovado recientemente la acreditación como referencia nacional (CSUR) para la cirugía del plexo braquial. Este tipo de intervenciones se practican sobre el amplísimo haz de nervios que parten de la médula cervical y dan sensibilidad y movilidad a brazos y manos. El hospital ovetense lleva a cabo entre 35 y 40 procedimientos de este tipo al año, a pacientes de todo el país.

Una disciplina "artística"

A juicio de Clara Martín Muñiz, cirujana del servicio, una singularidad relevante de la cirugía plástica consiste en que "es muy artística y tiene muchas facetas". Al igual que los especialistas se enfrentan a numerosos casos en los que no es posible aportar ese punto artístico, "en otros sí aportamos el componente de dar ese punto de belleza al resultado, algo que quizá no tienen otras cirugías", indica la doctora Martín.

El área de Plástica destaca también por su completa cartera de prestaciones, que incluye la reconstrucción de la mama, tanto mediante prótesis como con tejido de la propia paciente; cirugía de las deformidades de la mama y gigantomastias, cirugía de tumores cutáneos y reconstrucción de los defectos generados.

También se ocupa de la atención a pacientes quemados y repara secuelas de quemaduras; practica reconstrucciones de mano y muñeca (congénita, tumoral o traumática con reimplante de segmentos amputados); trasplantes de pie y mano, artroscopia de muñeca y cirugía de la mano espástica y tetrapléjica, así como de nervios periféricos. Igualmente, realiza trasplantes funcionales musculares, atiende secuelas de cirugía bariátrica, reconstruye defectos complejos de miembro inferior, efectúa cirugía ortoplástica y trata heridas por presión en personas con lesión medular.

Cooperación interdisciplinar

En colaboración con otros departamentos como la unidad de patología mamaria y los servicios de otrorrinolaringología, neurocirugía, cirugía torácica y traumatología, Plástica interviene en la cirugía de colgajos libres para cabeza, cuello y base de cráneo; en la reconstrucción del cuero cabelludo y la calota; en el abordaje de defectos de pared torácica, la pared abdominal y el periné, y en la cobertura de fracturas abiertas.