Sigue EN DIRECTO la última sesión del debate de orientación política en la Junta

Los grupos parlamentarios asturianos enfrentan este viernes la última sesión del debate de orientación política. Sobre la mesa más de un centenar de propuestas, entre las que destacan las relacionadas con el peaje del Huerna y Gaza.

La izquierda (PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé) ha presentado un planteamiento conjunto, que de lograr el apoyo de la derecha podría suponer una posición unánime para plantar cara tanto al Ministerio de Transportes como a Bruselas.

También se registraron dos propuestas diferenciadas sobre Gaza. La del PSOE e IU recalca la calificación de genocidio. La del PP excluye la palabra y parte de la condena al atentado de Hamás.