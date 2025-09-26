El socio griego de la aerolínea Volotea prevé otra inyección de capital

Aegean Airlines, la mayor aerolínea de Grecia, estudia inyectar más capital en Volotea, compañía con sede en Asturias. Aegean entró en el accionariado de Volotea el pasado año tras aportar 25 millones de euros en una operación de refuerzo de capital de 50 millones de euros en la que los otros 25 millones fueron aportados por los inversores de la compañía, incluido el equipo directivo liderado por el consejero delegado y fundador, Carlos Muñoz.

"Ha pasado exactamente un año desde que empezamos a invertir en Volotea. Y reitero lo que dije en los últimos resultados anuales: obtuvimos lo que esperábamos para 2024. Me complace informar que la situación parece ir bien o incluso mejor para 2025", apuntó el consejero delegado de Aegean, Eftichios Vassilakis, en la presentación de resultados de la compañía.

Sin embargo, el directivo griego reconoció que la compañía de vuelos española aún afronta riesgos derivados de las pérdidas y la deuda acumulada durante la pandemia de coronavirus. "Creemos que en los próximos seis a ocho meses tendremos que tomar decisiones, junto con otros accionistas, sobre inyecciones adicionales de capital de mayor envergadura", anunció Vassilakis.

Aegean Airlines tiene actualmente una participación del 13% en Volotea y fruto del acuerdo para entrar en el capital también se rubricó un acuerdo estratégico comercial entre las dos compañías aéreas.

Volotea es una de las veinte compañías que fueron rescatadas tras la pandemia por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y que aún no ha devuelto el importe del préstamo, al igual que las ingenierías asturianas Duro Felguera, Imasa e Isastur.