Transportes lanzará "en días" el proyecto para renovar las vías entre Pola de Lena y Gijón

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, anunció esta mañana dos "inminentes" avances para potenciar el transporte ferroviario en Asturias. Por un lado, Sebastián aseguró que en "en los próximos días" se lanzará el proyecto para renovar la vía entre Pola de Lena y Gijón, el tramo que enlaza con el trazado de alta velocidad de la Variante de Pajares. Y por otro lado, el comisionado aseguró que "en los próximos días o semanas" se desbloqueará la segunda fase de la liberalización de los servicios ferroviarios de alta velocidad, que afecta a línea de Asturias.

José Antonio Sebastián participó esta mañana en Madrid en una jornada sobre el "Potencial y capacidades de la industria ferroviaria asturiana en la transformación del sector europeo" y aprovechó ese escenario para destacar los avances en el desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario. Aseguró que en los siete primeros meses del año se han licitado obras valoradas en 2.082 millones de euros y que ese fuerte ritmo se va a mantener. Así, anunció que dentro de "pocas semanas" le tocará el turno a la renovación de la vía entre Pola de Lena y Gijón, el tramo que enlaza con el trazado de alta velocidad de la Variante de Pajares y que también utilizan los servicios de Cercanías y los trenes de mercancías.

Sebastián también señaló que "en los próximos días o semanas" el Ministerio de Transportes lanzará la segunda fase de la liberalización de los servicios ferroviarios de alta velocidad, lo que abrirá la puerta a la entrada de operadores privados en la línea que comunica Asturias, operada actualmente solo para la empresa estatal Renfe. "La liberalización afectará a los ejes de Asturias, Galicia, Huelva y Cádiz", anunció el comisionado del Corredor Atlántico, que aseguró que esta entrada de nuevos operadores ayudará a ampliar los servicios y amplificar los efectos de la alta velocidad en la generación de actividad económica.