UGT reclama la gratuidad del Huerna hasta que se resuelva el proceso judicial
Comisiones Obreros llama a unir a toda la sociedad asturiana: "Asturias no es ni más ni menos que otras comunidades"
El peaje del Huerna ha logrado instaurar en Asturias un ambiente de unanimidad nada habitual. Políticos, empresarios y sindicatos coinciden en rechazar el pago por la autopista AP-66 y reclaman acciones inmediatas con las que presionar tanto al Ministerio de Transportes como a Bruselas.
Comisiones Obreras recalcó que "urge" unir a toda la sociedad asturiana porque es, además, "una cuestión de autoestima". "Hay que mandar un mensaje claro, Asturias no ni más ni menos que otras comunidades", sentenció su secretario general, José Manuel Zapico. La fecha de esta movilización, añadió, deberá consensuarse en la Alianza por las Infraestructuras, y a partir de ahí "ir todas las organizaciones, políticas, económicas y sociales con la ciudadanía a la calle, a reivindicar justicia con Asturias".
"Está bien que el presidente defienda en Bruselas la supresión del peaje del Huerna, pero la propia Comisión Europea ya lo considero ilegal; le toca hacerlo en el Congreso de los Diputados ante el Ejecutivo central", concluyó Zapico.
En UGT van más allá. El sindicato, además de apoyar la movilización social, solicitará el lunes que, al igual que se consiguió la gratuidad en los cercanías hasta que no lleguen los trenes, lo mismo se acuerde para el Huerna. "Mientras se resuelvan los recursos ante la Unión Europea exigimos que el peaje del Huerna sea gratuito para todos los asturianos. Esa es la verdadera negociación, esa es la verdadera presión; es política", adelantó Javier Fernández Lanero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión
- Este es el edificio de Langreo al que Duro Felguera trasladará su sede central
- El turismo ya crece en Asturias más fuera de temporada que en verano: la curiosa radiografía del sector
- Barbón anuncia la ampliación de las deducciones por hijo a cargo y la extensión de la gratuidad de la universidad a todos los cursos
- Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
- Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño
- La situación de la lucha contra el peaje del Huerna que el Principado promete librar hasta el final