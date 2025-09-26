UGT reclama la gratuidad del Huerna hasta que se resuelva el proceso judicial

El peaje del Huerna ha logrado instaurar en Asturias un ambiente de unanimidad nada habitual. Políticos, empresarios y sindicatos coinciden en rechazar el pago por la autopista AP-66 y reclaman acciones inmediatas con las que presionar tanto al Ministerio de Transportes como a Bruselas.

Comisiones Obreras recalcó que "urge" unir a toda la sociedad asturiana porque es, además, "una cuestión de autoestima". "Hay que mandar un mensaje claro, Asturias no ni más ni menos que otras comunidades", sentenció su secretario general, José Manuel Zapico. La fecha de esta movilización, añadió, deberá consensuarse en la Alianza por las Infraestructuras, y a partir de ahí "ir todas las organizaciones, políticas, económicas y sociales con la ciudadanía a la calle, a reivindicar justicia con Asturias".

"Está bien que el presidente defienda en Bruselas la supresión del peaje del Huerna, pero la propia Comisión Europea ya lo considero ilegal; le toca hacerlo en el Congreso de los Diputados ante el Ejecutivo central", concluyó Zapico.

En UGT van más allá. El sindicato, además de apoyar la movilización social, solicitará el lunes que, al igual que se consiguió la gratuidad en los cercanías hasta que no lleguen los trenes, lo mismo se acuerde para el Huerna. "Mientras se resuelvan los recursos ante la Unión Europea exigimos que el peaje del Huerna sea gratuito para todos los asturianos. Esa es la verdadera negociación, esa es la verdadera presión; es política", adelantó Javier Fernández Lanero.