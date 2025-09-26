Poner coto a los festivales de música y al autocaravanismo, petición de los empresarios turísticos para que "el Paraíso Natural no se masifique"

El turismo va bien en Asturias en líneas generales y ha resultado un verano «en condiciones», muy bueno. Pero todo tiene matices y estos son varios que se resumen en uno: el temor a que el Paraíso Natural acabe masificado por falta de control de los cada vez más visitantes que llegan a una región que pretende enarbolar la bandera de la sostenibilidad y liderar la lista de destinos de naturaleza y paisaje.

Los festivales de música que han proliferado en los últimos años y el crecimiento sin fin del autocaravanismo son dos de los motivos que han hecho saltar las alarmas en sector, que reclama una regulación y un control de ambos fenómenos para evitar que se desmadren. Y otro problema: a la falta de mano obra, lastre habitual en el sector de unos años para acá, se unen ahora las dificultades para encontrar vivienda asequible. Sin olvidar la bajada de la rentabilidad: pese a que el tique medio ha subido, los costes de producción también.

Es el resumen que ha hecho la Mesa de Turismo de FADE (Federación Asturiana de Empresarios) de la temporada estival que toca a su fin y justo un día antes de la celebración del Día internacional del Turismo, este sábado 27 de septiembre. Especialmente positivo fue el verano para el turismo rural, que levanta cabeza y ya «pasó lo peor», en palabras de Jaime García, presidente de ARCA (Alojamientos Rurales de Asturias). Los alojamientos de este tipo, con especial peso en el sector asturiano –la región fue pionera y este año se conmemoran los 40 años del logo Paraíso Natural–, levantan cabeza tras las advertencias de los últimos tiempos sobre su estancamiento.

Ocupación e incentivos para el turismo rural

Los datos demuestran la buena evolución con una ocupación del 90 por ciento en agosto, si bien afectaron mucho los incendios en los concejos afectados en el Suroccidente y el Suroriente, que impactaron negativamente en la última quincena de agosto, con cancelaciones de hasta el 50% y consecuencias que todavía se notan en septiembre. Jaime García aplaudió los bonos descuento que ha impulsado la Viceconsejería de Turismo y que ya empiezan a dejar beneficio en los alojamientos en septiembre y tienen como objetivo desestacionalizar la visitas: «Ayudan a dar a conocer la oferta». Los empresarios han notado además un repunte de reservas en las áreas de las grandes ciudades, ya que el visitante busca una estancia tranquila pero complementada con actividades. Especial ilusión hace en ARCA el próximo Congreso internacional de Turismo Rural que se celebrará el 19 y 20 de noviembre en Cangas de Onís.

Campings al alza

El coordinador de la Mesa de Turismo de FADE, Julio Bobes, resaltó que el sector ha vivido su «mejor año», con ocupaciones del 90 % en julio y del 100 % en agosto.

Reprogramación de los festivales de música

Yolanda Alzú, vicepresidenta de la Asociación de Campings de Asturias, alertó del problema que se ha generado con los festivales de música: «Cada vez más y en las semanas fuertes de agosto». Cree necesaria Alzú una mayor organización del calendario y propone que se trasladen fuera de la temporada alta para evitar que la «masificación» y el colapso de los servicios públicos perjudiquen al turismo tradicional, familiar y basado en la búsqueda de la naturaleza y la «tranquilidad». Avisa de que estos certámenes ponen en riesgo la imagen de «equilibrio» y «sostenibilidad» que se asocia con la marca Asturias Paraíso Natural y generan rechazo entre la población local, por la masificación y problemas con el tráfico, las basuras...

Buenas perspectivas para el otoño

Íñigo Fernández, presidente de la asociación de agencias de viajes Otava, habla de buenas perspectivas en llegada de viajeros para el otoño gracias a la programación de un buen número de vuelos charter y también a los regulares. «Van bien las cosas», resumió. Los ingresos son estables, además, porque aunque han caído algo los pasajeros que llegan por avión a Asturias el paquete turístico se ha encarecido.

Regulación de las viviendas vacacionales

En plena regulación en Asturias –el Gobierno regional trabaja en la normativa– las viviendas turísticas no solo se han convertido en competencia feroz para los alojamientos tradicionales, sino que también generan problemas en el mercado de alquiler. «No hay donde meter a los trabajadores que necesita el sector hostelero y que vienen de fuera», explicó Íñigo Fernández. «Estamos empezando a replicar el modelo de Baleares, Canarias, Costa de Sol... Es un problema grave»-.

Autocaravanismo sin orden

Es una modalidad que tras la pandemia cogió mucho impulso y los empresarios ven necesario mejorar su gestión al desbordar las infraestructuras y servicios de los concejos, sobre todo, pequeños. «El problema es que no hay lugar para tantos vehículos y acaban tomando aparcamientos, fincas...», explicó Julio Bobes, coordinador de la Mesa de Turismo de Fade, que tiene la mando a la Federación de Concejos y al Principado para ampliar la cobertura a los campers. «Si la oferta pública es insuficiente, se puede abrir a la iniciativa privada», añadió.