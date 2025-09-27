El análisis político de Vicente Montes: dinero en otoño, el peaje de Sánchez se llama Cataluña

Las batallas, como las desgracias, no vienen solas. Mientras Asturias se arma para reclamar, con una unanimidad extraña en estos pagos, la supresión del peaje del Huerna, el Ministerio de Hacienda parece dispuesto a poner sobre la mesa otro elemento de tensión territorial que afectará mucho al Principado: la reforma del modelo de financiación autonómica.

Hay indicios de que ya existe un borrador circulando entre los despachos, moviéndose principalmente por el puente aéreo Madrid-Barcelona, pero la pregunta es si Pedro Sánchez estará dispuesto ya a abrir un melón que lleva 11 años caducado. También hay indicios de que puede ser así y en los próximos meses, al hilo de sus últimas declaraciones en su visita a Cataluña.

En financiación autonómica, Cataluña siempre pasa primero y el resto vamos detrás. Lo fue así en el acuerdo de 2009, donde las exigencias del gobierno catalán trajeron de cabeza al entonces ministro Pedro Solbes.

Hay dos cosas que parecen claras en el modelo que presentará el Gobierno: primero, que no habrá convenio ni concierto catalán, sino que se tratará de una propuesta para todas las comunidades del régimen común; segundo, que se inyectará más dinero al sistema (podría alcanzar los 15.000 millones), pero que la mayor parte del pastel irá a las comunidades que se dicen infrafinanciadas: Andalucía, Valencia, Baleares, Murcia y, claro, Cataluña. Salvo esta última, el resto están gobernadas por el PP. Se asoma ahí también cálculo electoral, con un PSOE que pone la mirada en las elecciones andaluzas, donde la propia Montero será candidata, y en la posibilidad de un vuelco en la Comunidad Valenciana.

También es posible que el acuerdo, que podría bendecir Salvador Illa, enoje por insuficiente a ERC y Junts, lo que generaría más inestabilidad a Sánchez. Activar la reforma de la financiación autonómica puede ser el indicio de un adelanto electoral en 2026 al que el PSOE llegaría, así, haciendo ver que no paga las exigencias de los independentistas, aunque asuma parcialmente las demandas catalanas, porque de la Agencia Tributaria catalana y la recaudación de tributos ya se hablará más adelante.

Más dinero supone más tarta para repartir, lo que a priori podría beneficiar a todas las comunidades, pero la lectura más conflictiva para el gobierno asturiano será cuando se evalúe qué comunidades ganan más, aunque lo adecuado sería medirlo considerando la relación entre ingresos y población ajustada. La financiación debería tratar de costear las necesidades reales de servicios de cada territorio, de manera equitativa, homogénea y evitando injusticias territoriales: dar a cada uno lo que realmente necesita, no de pegarse por el trozo más grande de tarta para saciar glotonerías de mala gestión.

El problema es que el debate que se ha venido desarrollando en los espacios técnicos de la Comisión de Política Fiscal y Financiera para redefinir la idea de población ajustada aún no han llegado a posiciones concluyentes. La población ajustada no es la cifra desnuda de los censos, sino el coste real de prestar servicios: no es lo mismo emplear una hora para llegar a un centro de salud que vivir en Madrid, donde uno baja al portal y se encuentra tres clínicas, probablemente privadas.

Que el modelo que presente Sánchez excluya un convenio o concierto catalán será celebrado por el Gobierno asturiano, pero el Principado no está dispuesto a quedarse ahí y mirará la letra pequeña. Porque entre líneas, en el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalitat el pasado julio, ya se huele el aroma de que la capacidad fiscal de cada territorio tendrá un peso mayor, a costa de arrinconar el concepto de solidaridad.

El Principado está dispuesto a ceñirse a las que ha señalado como sus armas argumentales: el acuerdo alcanzado entre los partidos de la Junta (ratificado el pasado julio), que debería ser una guía de unidad tan firme como la exhibida por el peaje del Huerna, y el acuerdo del "Pacto de Santiago", rubricado por ocho comunidades. Los firmantes de ese pacto son ahora territorios mayoritariamente gobernados por el PP, por lo que los populares deberán elegir entre las mejoras de sus feudos del sur o los del norte.

Si este otoño el Gobierno de Sánchez decide abrir el melón de la financiación, Asturias tendrá que reclamar que no se convierta en una sandía electoral. Y aunque Cataluña se siente a la cabecera de la mesa, como siempre, que al menos Asturias no acabe también pagando los peajes de Sánchez.

Queipo ya busca votos

El presidente del PP asturiano no esperó a que concluyese el debate de orientación política para tomar un avión rumbo a Argentina, donde estos días desarrolla una agenda de encuentros con los centros asturianos. Activa así la búsqueda de votos de la Asturias exterior, que puede resultar decisiva, en especial, en la circunscripción oriental, donde un escaño está en disputa. Veremos si pronto el presidente Adrián Barbón cruza el Atlántico, como ocurrió con Bruselas, a donde acudió después de haberlo hecho el líder del PP. En las elecciones de 2023, el PSOE tuvo que enviar de urgencia a Juan Cofiño. Hay tiempo para organizarse. Por cierto, las tensiones socialistas con el presidente de la Junta por sus últimos pronunciamientos han quedado calmadas. Nada mejor que servir un menú de diferencias pactadas para comer. n