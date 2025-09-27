Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología: "El aumento de conflictos entre países anticipa un repunte de violencia social"

El catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona (UB) Antonio Andrés Pueyo inauguró las VII Jornadas de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España, organizada en la Facultad de Psicología de Oviedo. El experto en violencia y psicología jurídica explica cómo han impactado en su profesión la prevención y la inteligencia artificial.

-¿Cómo ha cambiado la forma de prevenir la violencia en la sociedad?

-Empecemos por el final. Tradicionalmente, la prevención de la violencia se abordaba desde la vía jurídica, porque la mayoría de los actos violentos en el mundo occidental son delitos. Pero en los años 90, gracias a los trabajos para prevenir la violencia contra la mujer y a la OMS, se introdujo lo que llamo el modelo epidemiológico y de salud pública. Se aplicaron métodos que se utilizaban para prevenir gripes o enfermedades cardiovasculares al estudio de la violencia, especialmente, al estudio de la violencia contra la mujer. Allí se incorporaron nuevas técnicas que el ámbito jurídico no manejaba.

-¿Qué técnicas?

-Por ejemplo, se identificaron factores de riesgo que permiten prever si un agresor reincidirá: historial de maltrato, creencias machistas, justificación del uso de la violencia, consumo de alcohol o drogas, entre otros. Esto permite intervenir antes de que se produzcan nuevos delitos. Otro ejemplo práctico son las pulseras de seguimiento: si alguien ha sido denunciado y hay riesgo de reincidencia, se le impone una orden de alejamiento y se monitoriza su cumplimiento.

-¿Cómo influye la inteligencia artificial en este trabajo?

-La inteligencia artificial es muy útil porque permite analizar múltiples factores de riesgo a la vez, incluso 50 o más, y aplicar algoritmos para hacer predicciones muy precisas. Esto no va a sustituir el trabajo de los psicólogos jurídicos y forenses, pero sí mejorará muchas de nuestras tareas en términos de eficacia. Es como la evolución de las máquinas de escribir a los ordenadores: seguimos haciendo lo mismo, pero con unas mejores herramientas.

-¿Cómo evolucionará el campo de la violencia en los próximos años?

-Hace 13 años fui optimista, pero ahora soy pesimista.

-¿Por qué?

-La violencia está muy asociada a los conflictos, ya sean personales, grupales o sociales. Por ejemplo, la migración puede generar tensiones que se traduzcan en violencia. Veo que los conflictos aumentan en muchos países, y que el objetivo general es ganarlos, no reducirlos. Esto anticipa un repunte de fenómenos violentos.

-Después de tantos años estudiando este tema, ¿qué ha aprendido de la conducta humana?

-Lo que más destacaría es que la conducta no refleja necesariamente cómo son las personas. Una persona puede ser violenta con su pareja, pero no con sus hijos. Es un error pensar que alguien violento lo es en todos los ámbitos de su vida. Las conductas dependen de las situaciones y del contexto.

-¿Por qué decidió dedicarse a este campo?

-No fue tanto una decisión personal como una demanda profesional. Muchos operadores del ámbito judicial, policial, social y sanitario nos pidieron aportar algo nuevo en la lucha contra la violencia. Empezamos con la violencia contra la mujer y luego ampliamos nuestro trabajo a la violencia interpersonal entre personas, como padres e hijos. No me dedico a temas como la guerra o el terrorismo; mi enfoque es la violencia entre individuos.