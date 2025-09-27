Asturias, otro año más a la cabeza en suicidios: estas son las alarmantes cifras y las soluciones que propone Sanidad

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos de fallecimientos por suicidio en España correspondientes al año 2024. Una vez más, Asturias se sitúa como la comunidad autónoma con la mayor tasa de suicidios. Según el recuento provisional del INE, en 2024 se registraron 114 suicidios en la región. Teniendo en cuenta su población (poco menos de un millón de habitantes), la tasa de suicidios de 2024 se estima en 11,4 por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior al 14 por 100.000 del año 2023, pero aún muy por encima de la media nacional, que es levemente inferior a 8 por 100.000. Estas cifras se entienden mejor si se complementan con los más de 75.000 intentos de suicidio que tuvieron lugar en España en ese mismo año.

En febrero de 2025, el Ministerio de Sanidad presentó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, con el apoyo de todos los actores convocados. Este plan, el primero de su tipo, cuenta con presupuesto e indicadores propios. Se ha hecho hincapié en la necesidad de abordar el suicidio desde los determinantes sociales de la salud, prestando especial atención a los colectivos vulnerables, la soledad no deseada y la perspectiva de género. El plan consta de 40 medidas agrupadas en seis líneas estratégicas. Entre ellas, destacan la creación de un sistema de vigilancia en salud mental, la mejora de la coordinación del teléfono 024 y la formación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental autonómicos.

Aún es pronto para evaluar el impacto que tendrá este plan en la reducción de muertes por suicidio. El principal obstáculo es la financiación: el Ministerio ha asignado 18 millones de euros para todas las comunidades autónomas, una cifra que parece muy insuficiente. La experiencia pasada ya ha demostrado las dificultades de implementar planes nacionales sin la financiación adecuada. Por ejemplo, la escasa asignación presupuestaria que el ministro Ernest Lluch concedió a la Ley de Reforma Psiquiátrica de 1986 provocó que Cataluña y Euskadi se distanciaran del proyecto, y dificultó enormemente la transición del resto de comunidades autónomas del modelo de hospital psiquiátrico a los centros de salud mental y otros dispositivos ambulatorios y hospitalarios.

Para quienes tratamos a personas que han intentado suicidarse y trabajamos en la investigación clínica, que es sumamente costosa y carece de financiación y dedicación específica, las cifras del INE son un jarro de agua fría. Sin embargo, no hay lugar para el desaliento. Tras la sorpresa inicial, surge un interés aún mayor por desentrañar, aunque sea lentamente, las claves que explican por qué una persona que aparentaba total normalidad decide un día quitarse la vida. Quizás sea el acto más incomprensible de la conducta humana.

Así están las cosas: las cifras de suicidios consumados se han mantenido tristemente estables durante los siglos XX y XXI. Sin embargo, los intentos fallidos, los gestos autolíticos (que buscan más la atención que la muerte de quien los realiza) y las visitas a urgencias por ideas autolíticas han aumentado de forma espectacular. Este crecimiento también se refleja en los datos alarmantes de los servicios de emergencias como el 112 o el Teléfono de la Esperanza.

Esta otra vertiente del fenómeno suicida no evoluciona favorablemente; por el contrario, crece de forma tan inexplicable como difícil de controlar. Y aunque afortunadamente no hay fallecimientos asociados, esos 75.000 intentos de suicidio representan un número igualmente alto de respuestas muy poco adaptativas y que, además, generan importantes costos económicos.

El plan del Ministerio incluye propuestas interesantes. Una de ellas es la que se puso en marcha hace siete años en el área de Avilés, como proyecto piloto dentro del Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta Suicida del SESPA. Este proyecto ha dado excelentes resultados, aunque para seguir mejorando es necesario introducir nuevas medidas y aumentar el número de profesionales. El desarrollo de equipos multiprofesionales dedicados exclusivamente a la conducta suicida es un objetivo prioritario del plan. Además, nuestra Consejería de Salud pondrá en marcha programas dirigidos a la población infantil y adolescente, un paso importante en la dirección correcta.

Esta línea de intervención, basada en equipos especializados, tiene una gran ventaja: cuenta con indicadores y objetivos de seguimiento que permiten evaluar su eficacia. Este es un problema que se observa en otras partes de la estrategia: algunas intervenciones parecen beneficiosas a priori, pero carecen de indicadores de resultados y objetivos que permitan valorar su efectividad. En este ámbito, como en muchos otros, no todo vale ni todo tiene el mismo valor.

Como el escritor leonés Julio Llamazares señaló, hay distintas maneras de mirar el agua, aunque a todos nos parezca algo difícil de hacer. Con el suicidio sucede algo similar: hay muchas formas de quitarse la vida, pero ni el agua ni el suicidio cambian su esencia por ello. En los últimos años se ha desatado una oleada de modelos para explicar cómo intervenir ante una persona con ideas suicidas. Ninguna intervención especializada está de más, pero no podemos volver a cometer errores pasados: el suicidio es un fenómeno en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales.

Sorprende que algunos planes de prevención vuelvan a caer en un dualismo obsoleto. La pobreza por sí sola no es la causa de un suicidio, como tampoco lo es un desahucio. ¿Estamos tan seguros de que detrás de cada suicidio no hay un trastorno biológico subyacente? ¿Acaso el aislamiento geográfico histórico de Asturias no está detrás de sus altas tasas de suicidios, al igual que sucede en Galicia o Menorca, y a diferencia de Cantabria? ¿Y no es cierto que, al igual que Galicia, Asturias compite por liderar el ranking nacional en consumo de alcohol? ¿Podemos negar que, en algunos árboles genealógicos, el suicidio es recurrente? ¿Y qué hay de los cambios que vivieron tantas poblaciones que pasaron de una economía marítima a una industrial, dominada por las chimeneas de Ensidesa? Podríamos sugerir muchas otras causas, pero ninguna sería suficiente por sí sola. Todavía no conocemos una causa suficiente que explique un suicidio. Y, a pesar de lo que pensaba el materialista Gustavo Bueno, tampoco podemos afirmar con pruebas que esa causa pertenezca al nivel cultural o antropológico del individuo.

Sigo sin comprender la fascinación por las teorías socioculturales o ambientalistas sobre la conducta humana, y la dificultad para que se acepten explicaciones basadas en el evolucionismo, la genética o la presencia de alteraciones moleculares en el sistema nervioso. Estas últimas podrían provocar ese ‘encendido’ de un grupo de neuronas alteradas, que terminan dirigiendo la conducta del enfermo para que ponga fin a su vida.

El suicida arrastra una vulnerabilidad ante la vida. Si bien es cierto que, a menudo, un examen psiquiátrico no permite diagnosticar un trastorno, en muchas autopsias psicológicas podemos certificar que la persona, aunque no mostraba síntomas de depresión, vivía con una intensa angustia. Esta no es una enfermedad en sí misma, pero sí un síntoma cuyo reflejo puede ser fulminante.

Para terminar, es fundamental considerar el papel de los medios de comunicación, que pueden hacer mucho bien con su trabajo informativo, pero también mucho daño cuando caen en el sensacionalismo. Aunque no creo que deba existir una guía de estilo obligatoria para tratar el suicidio –pues es una cuestión de sentido común, algo imprescindible en el periodismo– sí es importante que los medios, por ejemplo, comuniquen al lector satisfecho que el suicidio no es una muerte como otra cualquiera.

Los suicidios nunca se improvisan. El suicida es alguien que ha planeado su acto en lo más profundo de su ser. Lamentablemente, casi todos los suicidios estudiados con una autopsia psicológica revelan dos objetivos: huir y dejar su marca. El suicida nos recuerda lo terrible, podrida y cruel que puede ser la vida, y la soledad y el olvido a los que, con sorprendente ligereza, condenamos a muchos de nuestros allegados.