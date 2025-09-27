Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene "un potencial enorme" para la industria ferroviaria

Industrias como la de la construcción naval o la de la defensa están pisando el acelerador en Asturias y otras, como la del material ferroviario, tienen gran potencial para ganar velocidad. Eso último lo remarcaron ayer con insistencia representantes del Principado, del Gobierno central y de empresas del sector en una jornada celebrada en Madrid impulsada por la Oficina Económica y Comercial de Asturias junto a Compromiso Asturias XXI, FADE y las Cámaras de Comercio de Asturias.

"Asturias es una región con un enorme potencial para el sector ferroviario", aseguró Víctor Ruiz, presidente de la Asociación de la Industria Ferroviaria Española (Mafex), que coincidió con el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos del Campo, a la hora de destacar "la tradición industrial, el ecosistema de proveedores, la ingeniería, el capital humano y el acompañamiento público" como claves para aprovechar las oportunidades que se presentan en el sector. Del Campo destacó la importancia que ya tiene con un ejemplo en primera persona: "Volveré de Madrid a Asturias en un tren de alta velocidad que se moverá sobre raíles fabricados por ArcelorMittal en Veriña, atravesaré los túneles de la Variante de Pajares cuyos sistemas de ventilación fueron fabricados por Zitrón y muchos de los cruzamientos de vías por los que pasará el tren en todo su trayecto fueron fabricados por Talleres Alegría".

Las oportunidades

Las empresas citadas por Juan Carlos del Campo forman parte de un sector en Asturias al que se abren muchas ventanas de oportunidades. En ellas se centró José Antonio Sebastián, comisionado del Corredor Atlántico. Destacó que el desarrollo de las líneas de alta velocidad continuará en España, con lo que será necesario nuevo material de infraestructura y nuevo material rodante. Señaló, además, que España tiene la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, solo por detrás de China, y que hay materiales que están llegando al final de su vida útil y que habrá que actualizar. "En estos momentos se está abordando la renovación de las vías del trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla y algunos trenes ya están próximos al final de su vida útil. Esto supone que, por ejemplo, ArcelorMittal tenga que proveer de más carril o Talleres Alegría de más aparatos de vía o de más vagones".

Sebastián destacó que en estos momentos la compañía asturiana Talleres Alegría es el único fabricante de vagones para mercancías de España en un momento en el que en el país y en el conjunto de la Unión Europea hay planes y fuertes ayudas para expandir el transporte de cargas por ferrocarril como medida de descarbonización. "En España el ferrocarril mueve el 4% de las mercancías y el objetivo es llegar al 10% en 2030", resaltó Sebastián, que añadió que en el caso de la Unión Europea el objetivo es pasar del 17% actual al 30% en 2030. "Se van a necesitar muchos vagones", resaltó el comisionado del Corredor Atlántico.

Los vagones

Sebastián apuntó que con las últimas ayudas europeas para favorecer el transporte de bajas emisiones en España se han concedido a operadores ferroviarios ayudas para adquirir 59 locomotoras y 1.932 vagones. "Salvo los encargos de Ermewa (multinacional especializada en el alquiler de vagones de mercancías) a Talleres Alegría, el resto de suministro de vagones se contrata principalmente con empresas de países de Europa del Este y ello a pesar de que el transporte encarece esos encargos", resaltó poniendo el foco en compañías de República Checa, Rumanía o Polonia, y destacando los pasos adelante que también esta dando Turquía.

Además, el comisionado para el Corredor Atlántico resaltó que el parque de material rodante para mercancías en España lo forman cerca de 15.000 vagones "y más de 6.000 cuentan con más de 35 años, por lo que hay que abordar la renovación y será necesaria una industria que acompañe ese proceso".

Para reforzar su posición, Sebastián destacó otros nichos de negocio vinculados a la fabricación de vagones, como el transporte ferroviario de coches dado el interés creciente de los fabricantes en España por conectar fábricas y puertos de mar para la exportación; el creciente movimiento de cargas de cereales; los proyectos para el transporte de hidrógeno, o las nuevas líneas de transporte ferroviario de contenedores refrigerados para alimentos. "Por ejemplo la línea Valencia-Rotterdam de contenedores refrigerados pasará a tener dos trenes diarios", puso como ejemplo.

Alegría, una compañía centenaria que fabrica 200 vagones al año

La empresa gijonesa Talleres Alegría, con más de un siglo de trayectoria, ocho centros de producción y cerca de 300 trabajadores es un referente en la fabricación de material fijo de vía y vagones, y en el mantenimiento y puesta a punto de material rodante. "Para ser competitivos en un mercado en el que los costes de producción son muy importantes tenemos que ser muy flexibles, estar muy atentos a las oportunidades y contar con el mejor personal posible", señaló Alfredo Alegría, consejero delegado de Talleres Alegría. La compañía está aprovechando la creciente demanda de vagones y ya tiene capacidad para fabricar 200 al año. "Competimos con empresas con capacidad de hacer 4.000 vagones", destacó.

Zitrón, los sistemas de ventilación que llegan a 90 países

Zitrón nació en 1963 en Gijón como empresa de fabricación de todo tipo de equipos para la minería, incluidas pequeñas locomotoras diesel. La compañía sigue vinculada al sector ferroviario como fabricante de equipos de ventilación para túneles. Zitrón tiene presencia en 90 países y cuenta con 25 filiales. "Queremos seguir creciendo, pero para ello necesitamos personal cualificado y ayudas para continuar con nuestra internacionalización", afirmó Asma Ouazzani, directora comercial del Grupo Zitrón, que destacó que la empresa se queda en muchas ocasiones en tierra de nadie en las ayudas públicas. "Nos somos una pymes ni una gran empresa, nos quedamos en medio para muchos programas", señaló Ouazzani.

Uromac, el provedor de los metros de Madrid y Barcelona

Uromac Systems fabrica en Castropol maquinaria automotriz especializada y personalizada para el mantenimiento de tranvías. "Por necesidad y voluntad comenzamos vendiendo en el exterior, en mercados secundarios y atacando nichos muy específicos, con una táctica guerrillera", explicó Javier Fernández-Catuxo, CEO de Uromac. La táctica dio resultado y ahora opera en grandes mercados ferroviarios y en nuevos segmentos como el de los metros. Uromac firmó recientemente un contrato de 40 millones para suministrar vehículos ferroviarios híbridos para el mantenimiento de la red del Metro de Madrid y acaba de firmar otro contrato de 4,1 millones para fabricar dresinas eléctricas de inspección de catenaria para Metro de Barcelona.