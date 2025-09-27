Los datos oficiales corroboran lo que todos ven: un aumento "muy preocupante" del consumo de cocaína en Asturias

Lo que venía siendo una percepción social bastante extendida se ha visto corroborado por los datos: la adicción a la cocaína está creciendo en Asturias de manera rápida, sostenida y muy preocupante.

En los tres años que median entre 2021 y 2024, la cifra de asturianos mayores de edad que han iniciado un tratamiento de desintoxicación por consumo de cocaína ha aumentado un 20 por ciento, según datos de la Consejería de Salud a los que ha tenido acceso este periódico. Si se añade a los que se han sometido a terapia por combinar cocaína y alcohol, el incremento en el citado trienio asciende hasta el 25,7 por ciento.

El incremento del consumo de cocaína preocupa seriamente a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud. La cifra de admisiones a tratamiento por cocaína (ya sea acompañada o no de alcohol) está disparada. En 2021 fueron 291 personas; tres años más tarde, 366, lo que implica el citado aumento del 25,7 por ciento.

Incapaces de una vida funcional

“Son cifras muy preocupantes porque afectan a gente muy joven que puede verse incapaz de conseguir construir una vida propia funcional”, señala Icíar Abad Acebedo, psiquiatra experta en tratamiento de adicciones, quien añade que el abuso de cocaína es una conducta “asociada a importantes complicaciones de salud física y a comportamientos de alto riesgo”.

A juicio de Andrés Calvo Kalch, psicólogo especialista en Psicología Clínica, se ha instalado en la sociedad la creencia de que “la cocaína y el alcohol no son tan malos, e incluso de que controlar su uso es algo fácil, lo que contribuye al aumento de su consumo”. En España, indica Andrés Calvo, la cocaína y el alcohol “están asociados al ocio, al grupo y al turismo, mientras que en otros países, como los anglosajones, el consumo es menos social y más individual”.

Desde el punto de vista fisiológico, la cocaína es una droga estimulante y el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso. En consecuencia, la combinación de ambos “permite alargar el ocio durante muchas horas sin la percepción del cansancio”, asevera Andrés Calvo.

Bajan los tratamientos de ludopatía, cánnabis y alcohol

Según las estadísticas del Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas del Principado de Asturias, el volumen total de adultos asturianos que han ingresado en tratamientos por cualquier tipo de adicción ha aumentado un 4,2 por ciento entre 2021 y 2024. En ese intervalo de tiempo, han descendido los inicios de terapias por ludopatía, cánnabis y alcohol. En el polo opuesto, han crecido de forma muy significativa los tratamientos por cocaína y por alcohol combinado con cocaína.

Acceso sencillo y precio asumible

La psiquiatra Susana Santamarina apunta que la cocaína y el alcohol “combinan dos factores de riesgo añadidos: un acceso sencillo, con un precio asumible, y una gran capacidad de gratificación”. Según la doctora Santamarina, el perfil típico del consumidor es una persona adulta joven, varón y urbano, “aunque la brecha de género se estrecha cuando nos fijamos en las generaciones más jóvenes”.

Gran prevalencia de hombres

Según los datos del Observatorio sobre Drogas de Asturias, la cifra de hombres que acceden a un tratamiento de desintoxicación de cocaína multiplica por cinco, en incluso por seis, a la de mujeres. Roberto Secades Villa, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo e investigador principal del Grupo de Conductas Adictivas, indica que la mayor prevalencia de conductas adictivas en hombres es una realidad ampliamente documentada en la literatura científica que se explica “por múltiples factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales”. Por ejemplo, “rasgos como la impulsividad o la búsqueda de sensaciones, que se asocian con el inicio y mantenimiento del consumo de sustancias, son más frecuentes en varones”.

Además, puntualiza el catedrático asturiano, “en muchos entornos sociales, el consumo entre hombres está más normalizado, e incluso puede verse como un símbolo de masculinidad o de integración grupal, lo que refuerza su aparición”.