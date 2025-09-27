Día Mundial del Corazón: jornada para tomar conciencia de los buenos hábitos

El corazón es un motor incansable que late más de 100.000 veces al día y bombea alrededor de 7.000 litros de sangre. Sin embargo, su fortaleza depende en gran medida de los hábitos que adoptemos a lo largo de la vida. La Organización Mundial de la Salud alerta de que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el planeta, pero también recuerda que hasta un 80% de los casos se podrían prevenir con alimentación equilibrada, ejercicio regular, control del estrés y abandono del tabaco. Con este mensaje de fondo, Oviedo vuelve a volcarse en el Día Mundial del Corazón, que se celebra este lunes con una completa jornada de actividades divulgativas y participativas.

Iniciativa de la Sociedad Asturiana de Cardiología, la jornada cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Oviedo y las consejerías de Sanidad y de Educación del Principado de Asturias Su objetivo es acercar a la ciudadanía la importancia del cuidado del corazón a través de talleres, charlas y propuestas lúdicas.

Novedad: la participación escolar

La gran novedad de esta edición es la implicación de la comunidad educativa. Durante la mañana, escolares de varios centros de Oviedo participarán en un desayuno cardiosaludable en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Pan integral, fruta fresca, lácteos bajos en grasa y zumos naturales protagonizarán un menú que busca demostrar que comer sano puede ser sencillo, divertido y sabroso.

Tras el desayuno, los niños disfrutarán de talleres interactivos sobre alimentación equilibrada, ejercicio físico y hábitos saludables. Con actividades adaptadas a su edad, se persigue sembrar desde la infancia la conciencia de que cuidar el corazón es una inversión de futuro.

Programación de tarde

La jornada continuará por la tarde con actividades abiertas al público general. El programa incluye talleres prácticos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), control de factores de riesgo como hipertensión, colesterol o diabetes, así como consejos para dejar de fumar y adoptar rutinas de ejercicio físico adaptadas a cada edad.

También se celebrará una mesa redonda gastronómica con la participación del chef Marcos Morán, que compartirá ideas para llevar la dieta cardiosaludable a la cocina diaria, demostrando que salud y sabor no están reñidos.

Un espacio de concienciación

Además de los talleres y actividades, los asistentes podrán visitar diferentes stands informativos donde profesionales sanitarios resolverán dudas, entregarán material divulgativo y ofrecerán pruebas de control básico de salud cardiovascular. La jornada busca ser no solo un espacio de formación, sino también de encuentro y concienciación colectiva.

Un compromiso que suma apoyos

El Día Mundial del Corazón en Oviedo refuerza la idea de que la salud cardiovascular es una responsabilidad compartida. Instituciones, profesionales sanitarios, colegios, familias y ciudadanos se unen para recordar que pequeños cambios en el día a día –como caminar 30 minutos, elegir fruta en lugar de bollería o controlar el consumo de sal– tienen un impacto enorme en la prevención de enfermedades.

Oviedo se convertirá este lunes 29 en un altavoz de ese mensaje, con una jornada que se extiende de la infancia a la edad adulta, y que marca un hito al incorporar a los escolares como protagonistas de una cita que combina ciencia, educación y compromiso social.