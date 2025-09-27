¿Cuántas empresas atrajo Asturias este año? Son más las que vienen que las que se van, pero la facturación baja
El Principado logra un saldo positivo al captar 29 sociedades más de las que se van a otras regiones, pero pierde facturación
Asturias atrae a más empresas de las que se van a otras comunidades autónomas. El saldo positivo en los ocho primeros meses del año fue de 29 sociedades, cifra que solo superaron las comunidades de Andalucía (71 empresas), Islas Baleares (43) y Canarias (39).
Según Informa D&B, empresa de suministro de información comercial perteneciente a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), entre enero y agosto de este año salieron de Asturias 60 empresas con destino a otras comunidades autómomas. En concreto 33 sociedades se fueron a Madrid; seis a Castilla y León; cinco a la Comunidad Valenciana; otras cinco al País Vasco; tres a Andalucía, tantas como a Cantabria y Cataluña; una a Castilla-La Mancha, y otra a Galicia.
La fuga de esas 60 empresas fue compensada, con creces, por la atracción de sociedades. Entre enero y agosto desembarcaron en Asturias procedentes de otras comunidades un total de 89 empresas y llama la atención que la mayoría proceden de Madrid, comunidad que en los últimos años ha destacado por un política de ventajas fiscales destinada a atraer actividad. De Madrid llegaron al Principado 64 sociedades. Desembarcaron también empresas procedentes de Andalucía (4), Castilla y León (4), Cataluña (4), País Vasco (3), Baleares (3), Galicia (2), La Rioja (2), Comunidad Valencia (1), Castilla-La Mancha (1) y Comunidad Valenciana (1).
En cuanto a los saldos entre salidas y llegadas, Asturias obtuvo el más favorable con respecto a Madrid al ganar 31 empresas.
Lo que no fue favorable para Asturias es el saldo de facturación. Las que se fueron tenían unas ventas de 79,7 millones y las que llegaron de 78,4 millones.
