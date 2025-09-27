¿Cuántas empresas atrajo Asturias este año? Son más las que vienen que las que se van, pero la facturación baja

Asturias atrae a más empresas de las que se van a otras comunidades autónomas. El saldo positivo en los ocho primeros meses del año fue de 29 sociedades, cifra que solo superaron las comunidades de Andalucía (71 empresas), Islas Baleares (43) y Canarias (39).

Según Informa D&B, empresa de suministro de información comercial perteneciente a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), entre enero y agosto de este año salieron de Asturias 60 empresas con destino a otras comunidades autómomas. En concreto 33 sociedades se fueron a Madrid; seis a Castilla y León; cinco a la Comunidad Valenciana; otras cinco al País Vasco; tres a Andalucía, tantas como a Cantabria y Cataluña; una a Castilla-La Mancha, y otra a Galicia.

La fuga de esas 60 empresas fue compensada, con creces, por la atracción de sociedades. Entre enero y agosto desembarcaron en Asturias procedentes de otras comunidades un total de 89 empresas y llama la atención que la mayoría proceden de Madrid, comunidad que en los últimos años ha destacado por un política de ventajas fiscales destinada a atraer actividad. De Madrid llegaron al Principado 64 sociedades. Desembarcaron también empresas procedentes de Andalucía (4), Castilla y León (4), Cataluña (4), País Vasco (3), Baleares (3), Galicia (2), La Rioja (2), Comunidad Valencia (1), Castilla-La Mancha (1) y Comunidad Valenciana (1).

En cuanto a los saldos entre salidas y llegadas, Asturias obtuvo el más favorable con respecto a Madrid al ganar 31 empresas.

Lo que no fue favorable para Asturias es el saldo de facturación. Las que se fueron tenían unas ventas de 79,7 millones y las que llegaron de 78,4 millones.