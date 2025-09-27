"Recurrir a los tribunales solo servirá para alargar innecesariamente la supresión del peaje del Huerna", avisa el eurodiputado Jonás Fernández (PSOE)

Asturias empezó este viernes a dibujar un frente común contra la prórroga del peaje del Huerna al aprobar por unanimidad varias propuestas en la Junta General que marcarán el camino para exigir al Ministerio de Transportes y a Bruselas acabar con una situación “injusta” que supone “un agravio” para los asturianos.

Sin embargo, el proceso parece no ser sencillo. El Gobierno central ha dejado clara su reticencia a suprimir el peaje, por lo que, ante la “ausencia de una respuesta en línea” con las demandas del Ejecutivo asturiano, “el litigio acabará previsiblemente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Esto servirá únicamente para "alargar innecesariamente la liberación del peaje”, a la vez que se abre la puerta a “las demandas retroactivas”, como señala el eurodiputado asturiano Jonás Fernández.

El socialista insiste en que la Comisión Europea ha sido “meridianamente clara” con su dictamen sobre el peaje asturiano, por lo que espera que las propuestas del Gobierno asturiano, dispuesto a liderar la batalla en todos los frentes (jurídico, administrativo y social) sirvan para encontrar “una vía de solución”.

Para Fernández, a pesar de que el Ministerio de Transportes es el que tiene la última palabra en el proceso, el Ejecutivo regional “hace bien en trasladar a la Comisión su posición a este respecto”.

Maniobra de distracción

Más crítica con las pretensiones del Gobierno asturiano es Susana Solís. La eurodiputada asturiana del PP recalca que la decisión de suprimir el peaje del Huerna no la toma Bruselas, sino que “el único” que tiene la responsabilidad es el ministro de Transportes, Óscar Puente, y, por tanto, es a él a quien hay que reclamar.

“Si el presidente Barbón creyera de verdad que la solución está allí (en Bruselas), lo habría pedido en persona cuando estuvo aquí hace apenas dos semanas. No lo hizo porque esto es, una vez más, una maniobra para ganar tiempo y eludir su promesa”, afirmó la popular.

Solís cree que lo que tiene que hacer Barbón es dejar de “montar un relato de viajes y cartas” y “mirar a su propio partido”, atreviéndose a “a anteponer los intereses de los asturianos a sus intereses socialistas”.

“Los asturianos no pueden seguir pagando la factura de la sumisión de Barbón a Pedro Sánchez”, sentencia y le reclama a Barbón que acepte la propuesta de Álvaro Queipo y vaya con él a La Moncloa, “que es donde de verdad se decide el fin del peaje del Huerna”.