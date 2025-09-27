José Esteban Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias: "Existe incertidumbre internacional, pero el sistema es robusto"

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias celebra su 75º aniversasario, y José Esteban Fernández Rico, decano de la entidad, destaca la capacidad del Colegio para adaptarse a las diferentes etapas vividas.

Sí, efectivamente, celebramos el 75 aniversario porque la Orden del Ministerio de Industria se emitió en 1950, aprobando los estatutos de los Colegios de Ingeniería Industrial. Así se crea nuestro Colegio, con capitalidad en Oviedo, asociado a las provincias de Oviedo y León. Este año coincide también con el 175 aniversario de la carrera de Ingeniero Industrial, una historia más que centenaria. La carrera se estableció el 4 de septiembre de 1850. Este decreto, inspirado en el modelo francés, detalla el programa de enseñanza con las asignaturas que se debía impartir en cada tipo de Escuela; y el profesorado.

¿Fue realmente así?

Sin duda, el impacto de las Escuelas y la carrera en la prosperidad y riqueza se puede constatar desde principios del siglo pasado. Esto era así, y sigue siéndolo. En Asturias, la Agrupación de Ingenieros Industriales creada en 1935, puede considerarse el antecedente del Colegio.

Es obligado hacer balance de la trayectoria del Colegio. ¿Qué hitos destaca?

Un hito destacado fue la inauguración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en Gijón, en 1982. Desde la creación del Colegio en 1950 eran titulados en la Escuela de Bilbao que, por cierto, tuvieron un protagonismo especial en el desarrollo industrial de Asturias en esa época. Otro hito, en parte asociado a la formación recibida, es que los colegiados a finales del siglo XX ya manejan técnicas avanzadas, además de tener un planteamiento profesional más abierto. Hoy tenemos colegiados ejerciendo en 35 países. Somos 2.200 colegiados de los cuales 400 son mujeres.

¿Ejemplos de actuaciones destacadas?

En transformación digital hemos sido designados "Oficina de Transformación Digital" por Red.es en dos ocasiones y también "Oficina Acelera Pyme", en 2023-2025, impactando en más de 5.000 pymes y autónomos asturianos. Hemos consolidado el evento Foro Asturias Digital. En el campo formativo destaca la vinculada a los contenidos para colegiados y profesionales que apoyan su formación continua.

¿Cuál es la misión de la corporación?

Velar por el desempeño profesional favoreciendo el cumplimiento del código deontológico y la mayor competencia de los colegiados en sus actividades, protegiendo los intereses de los consumidores y usuarios. También ostentar la representación de la profesión y defenderla.

La Ingeniería Industrial lleva en la medula la tecnología, la industria, la innovación, las soluciones a retos de transformación, ¿Cómo se vive desde dentro enfrentarse a todo esto?

Con la solvencia, seguridad y responsabilidad que da la profesión. La ingeniería industrial es el mejor ejemplo de la adaptación de una profesión a los sucesivos retos y necesidades que se plantea. Hemos liderado todos los cambios tecnológicos con un compromiso ejemplar, como transformadores del conocimiento.

Este planteamiento no parece que se traduzca directamente en el crecimiento económico de España. ¿Es así?

España posee debilidades estructurales: el peso de la industria (desde hace años carecemos de una política industrial pragmática y agresiva), el gasto en I+D en relación con el PIB. En I+D, por ejemplo, España tiene un gasto de 1,5% del PIB, con una media en la UE del 2,73. El informe Draghi recomienda un 3%.Pero también en la producción TIC, los avances tecnológicos, la innovación (puesto 29 en el mundo), la productividad, el modelo empresarial, la dificultad de la transferencia de conocimiento; falta de ingenieros, desajuste entre la formación y las necesidades de empleo....

El panorama descrito no es nada halagüeño ¿Cómo afecta a Asturias?

La situación geopolítica internacional agudiza las exigencias, marcadas por políticas muy agresivas de EEUU, China y Rusia, ante las que Europa no presenta la fortaleza deseable. Asturias, en el contexto español, es una autonomía débil, por carencia de masa crítica y porque los ciclos de bonanza industrial que nos caracterizaron quedan ya atrás, sin solución de continuidad para liderar campos estratégicos acordes a las nuevas demandas.

¿Asturias, entonces, está mal posicionada? ¿es un buen lugar para ejercer la profesión?

En conjunto, sí. La observación en detalle evidencia sectores y áreas punteras en la región que son el ejemplo de transformación y buen hacer que se debe tomar como referencia y estimular y apoyar. Se habla mucho del acceso de mujeres a la carrera, ¿ya han superado esa brecha?Desafortunadamente no. En el caso de los estudios de ingeniería industrial la media está en el 25%. Y no se supera fácilmente a pesar de los mensajes en promover los estudios STEM.

¿Cómo ayudan o modifican las tecnologías el trabajo de los ingenieros con la irrupción del IA?

La formación de los ingenieros industriales es muy competitiva, y lo será aún más.

¿Es optimista ante el futuro?

Sin duda. La incertidumbre por la situación geopolítica internacional está condicionando las estrategias empresariales, pero el sistema productivo en general es robusto y con un saber hacer muy elevado. Lo cual no significa que no debamos abordar la mejora de nuestras capacidades, valorar con criterio las áreas tecnológicas en las que es conveniente moverse (caso de la defensa), potenciar la transferencia, ayudar a las pymes y alinearse en lo posible con las grandes directrices europeas.

¿Cómo le gustaría ser recordado por sus compañeros cuando deje el cargo?

Como un modesto impulsor de la ingeniería industrial.