El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial

El desafío logístico consiste en gestionar a casi 50.000 opositores en el Recinto Ferial Luis Adaro, de Gijón, en un fin de semana.

El sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, el complejo gijonés acogerá los exámenes de las oposiciones sanitarias más numerosas de las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024. Una porción relevante de los candidatos procede de fuera de Asturias.

Pese al volumen de convocados, un total de 49.631, los responsables de la Cámara de Comercio de Gijón han desestimado la opción de utilizar de forma auxiliar las aulas del campus universitario de Viesques, como se hizo en alguna ocasión anterior. En cambio, sí se ha tomado como criterio ineludible el elegir un fin de semana en el que el Sporting no juegue en su estadio de El Molinón.

Turnos de mañana y tarde

Para el sábado 8 de noviembre, en turno de mañana, están convocados los aspirantes a plazas de celador: 13.261 candidatos se disputan 151 plazas fijas.

Para el sábado por la tarde están llamados los 8.990 candidatos a los 270 puestos de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), junto a varias categorías menos numerosas: trabajadores sociales (743 inscritos), médicos de familia (498) y jefes de taller (319 solicitantes). El Sespa ha advertido a las organizaciones sindicales que “puede haber alguna modificación respecto a médico de familia”.

El domingo 9 por la mañana será el turno, en solitario, de los auxiliares administrativos, con 15.097 inscritos para 280 plazas. Y el domingo por la tarde se examinarán las enfermeras (299 plazas para 7.222 aspirantes), a los que se suman 2.594 aspirantes a ayudantes de servicios y 907 higienistas dentales.

En un principio, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) había previsto que los exámenes con mayor afluencia de aspirantes se celebraran los días 25 y 26 de octubre. Sin embargo, ese fin de semana juega en casa con el Zaragoza. De ahí el cambio de los ejercicios a dos semanas más tarde.

Diez mil opositores de forma simultánea

Es un dato de dominio público el que, a la hora de la verdad, la cifra de presentados a los exámenes de oposiciones es sensiblemente inferior a la de inscritos. Sin embargo, las estimaciones que se hagan a este respecto tienen un grado de fiabilidad relativo. Lo que sí se sabe es que el Recinto Ferial de Gijón es capaz de dar cabida de manera simultánea a unos 10.000 opositores.

Los médicos de hospital, el último fin de semana de noviembre

En el último fin de semana de noviembre (sábado 29 y domingo 30) se examinarán la mayor parte de los médicos que concurren a plazas fijas de especialista hospitalario, según señala el cronograma que el Sespa ha trasladado a los representantes de los sindicatos. Los ejercicios de los facultativos tendrán como escenario la Facultad de Medicina, en Oviedo, también en turnos matutino y vespertino.

Un grupo de categorías, entre las que figuran algunas bastante numerosas –administrativos, telefonistas, técnicos de radiodiagnóstico y de laboratorio, fisioterapeutas y planchadoras–, tendrán sus exámenes a lo largo del primer trimestre de 2026.

Las 2.003 plazas de personal estatutario ofertadas corresponden a las ofertas de empleo público público (OPE) de 2022, 2023 y 2024. Las 46 convocatorias incluyen 722 plazas de médico, 299 de enfermería, 280 de auxiliar administrativo, 270 de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 151 de celador. Las 281 restantes son para categorías entre las que figuran fisioterapeutas (33) administrativos (21), terapeutas ocupacionales (16) o higienistas dentales (15), entre otras.