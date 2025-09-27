Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales

Este año la cosecha de patatas ha sido pequeña. Además, dice Encarna, que la seca del verano las ha dejado "algo ruines". Ha cumplido 83 años y mantiene la fesoria sin temblar. Sigue sin temerle a los tres escalones de piedra sin pasamanos que le dejan a la puerta del hórreo, ni siquiera los días de lluvia. Los sube cargada con una bolsa de veinte kilos recién cosechadas. Va y viene varias veces al día, para agarrar material para cocinar. Lo tiene cerca de su casa, en Yernes.

Encarna mantiene vivo el patrimonio cultural de Asturias: cada vez que sube esos escalones transita entre el pasado y el presente, para entrar en una máquina del tiempo que funciona a la perfección. Cuántas encarnas antes de Encarna haciendo lo mismo que ella, han legado "prácticas sociales, saberes transmitidos, memorias compartidas y representaciones simbólicas". "El hórreo es un patrimonio cultural muy vivo", señala Cristina Cantero, directora del Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa, redactora del informe que ha servido como base para que el Ministerio de Cultura aprobase la protección de "Los hórreos del norte" como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.

En Asturias, los más antiguos están protegidos desde 1973 como patrimonio material. Con esta nueva iniciativa, además de su construcción, se protegerá el significado que tienen en la identidad asturiana (gallega, leonesa, cántabra, navarra y vasca). El argumentario del Ministerio defiende que los valores simbólicos del hórreo son un capital cultural vivo gracias a mujeres como Encarna, que lo usan a diario. Ella practica su uso tradicional y originario, como unidad de almacenamiento y consumo autosuficiente sobre la que se sustenta la base de la economía de la familia tradicional campesina.

A pesar de que en las comunidades de interior sigue empleándose, mayoritariamente, como almacén alimentario, existe un miedo institucional a que el hórreo pueda desaparecer si no se permite a sus propietarios y propietarias adaptarlo a las nuevas necesidades. Pero también se teme que lo material se adapte tanto, tanto, que se desvirtúen esos valores inmateriales.

Los especialistas en protección del patrimonio cultural reconocen la necesidad de permitir más que prohibir modificaciones en su uso, pero por otro lado, no quieren que la costa se llene de viviendas vacacionales en suelo rústico con forma de hórreo.

Desde hace seis años, Asturias trata de responder a una cuestión encallada: ¿para qué sirve un hórreo? En 2019, Cristina Cantero realizó, para la Consejería de Educación y Cultura de Berta Piñán, un documento marco de recomendaciones sobre la gestión de hórreos y paneras, en las que proponía, entre otras muchas cosas, el uso como alojamiento turístico siempre y cuando fueran un complemento de un alojamiento ya establecido (y cuya oferta habitacional no podría superar un 30% de las plazas disponibles).

Aquel informe reclamaba una mayor comunicación entre la administración y la ciudadanía para proteger el futuro del patrimonio. "Se han seguido las recomendaciones y hecho avances en este sentido. Hay un cambio de actitud en la administración, pero debemos afianzarlo y ampliarlo", dice la especialista.

Uno de los hórreos beyuscos de Viboli (Ponga), los más primitivos. / Peio H. Riaño

"El patrimonio cultural es un árbol al que se le injertan ramas nuevas para que siga dando frutos. Si no es un patrimonio vivo, es arqueología. El hórreo sigue usándose y unas termas romanas, no. Las diferencias sobre los usos que le demos no son un problema, sino una prueba de que es un patrimonio que importa. Estaría muerto si a nadie le importara cómo quererlo. Porque todo el mundo quiere al hórreo, la discordia está en cómo hacerlo", explica con claridad Cantero.

La especialista en gestión e interpretación de patrimonio cultural no tiene la solución, pero tiene el método: quiere crear espacios de encuentro, para establecer unos mínimos comunes. El diálogo y la escucha. En en estos debates de expertos patrimonialistas dice que siempre hay un ausente notable, la comunidad portadora, los usuarios. En ese encuentro entre unos y otros deberían exponerse las necesidades y, a partir de ellas, consensuar un marco que ofrezca una seguridad jurídica y acabe con la arbitrariedad de rehabilitación.

Antes del informe de Cristina Cantero, una iniciativa popular planteó el cambio de legislación de los hórreos y paneras y abrirse al cambio de uso "para que estas construcciones volviesen a prestar servicio". La iniciativa sumó en una plataforma digital más de seis mil firmas y fue una propuesta de Victor Manuel Suárez, presidente de la Asociación Amigos del Hórreo desde su fundación, en Candás, en 2016.

Fernando Mora, miembro de esta asociación reconoce que en el seno de la organización existen dos posturas enfrentadas, la que defienden los conservacionistas del patrimonio y la de los reformistas. Él es de estos, quiere que el patrimonio sea útil a nuestras necesidades. Pone el límite en la transformación de Asturias en "un parque temático". Subraya que hablamos mucho de la conservación, pero poco de la transmisión de los valores. "No se trata de fosilizar el patrimonio", añade antes de citar a Gustav Mahler: "No se trata de adorar el fuego, sino de transmitir las cenizas".

Retrato que hizo Juan Uría en 1909 a tres vaqueiras, portando cestos en la cabeza, delante de un hórreo sin localizar. / Archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies

Así llegamos a 2024, cuando el Parlamento asturiano encaró un importante debate que pareció no importarle a nadie. Vox aprovechó el informe de Cantero y la iniciativa de Suárez, para presentar una Proposición No de Ley (PNL) sobre la ampliación de los usos de hórreos y paneras, que el PP aceptó con una enmienda de modificación en el punto primero.

Para Vox los hórreos necesitan adaptarse a nuestro modelo de vida contemporáneo y pidió alterar lo necesario para permitir "mayor libertad a sus propietarios", y que puedan utilizarlos como "alojamiento turístico, como punto de información turística, tienda, bar-tienda o quiosco de prensa, biblioteca, sala de lectura, cine o juegos".

El PP tachó este entrecomillado y lo sustituyó por un lacónico y ambiguo: "Para adaptarlos a la actual situación del mundo rural asturiano". El parlamento tumbó la propuesta y la cuestión de fondo quedó sin resolver.

En marzo de 2023, la anterior consejera de cultura presentó el primer Plan del Horru, con una inversión de 585.000 euros (de los que 350.000 euros se destinaron a la reparación). "Se trata de un libro blanco que marca un antes y un después en la salvaguarda y protección del patrimonio etnográfico", explicó entonces Berta Piñán. Aquella hoja de ruta apuntó la necesidad de modificar la redacción de los artículos 103 y 104 de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, que regulan la posibilidad de trasladar estos bienes, qué obras pueden realizarse y qué usos han de tener. Proponía como usos justificados los de almacenaje, los complementos a la hostelería, los de información turística, de uso habitacional añadido y puestos de venta de productos típicos.

Este julio, el Gobierno del Principado comenzó el trámite de modificación de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, en el apartado 3 del artículo 75 (no de los propuestos por la anterior Consejería), que dejó redactado así: "El uso de los hórreos, paneras y cabazos declarados Bien de Interés Cultural, incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en un Catálogo Urbanístico con protección integral, será el tradicional de granero, despensa y almacenaje de enseres y herramientas. En el caso de hórreos, paneras y cabazos incluidos en un Catálogo Urbanístico con nivel de protección parcial o inferior, se podrán llevar a cabo". Es decir, los hórreos sin proteger podrán usarse para cuestiones que no respondan a su creación.

Mitin de agitación para el combate, debajo de un hórreo en Grullos, el 24 de noviembre de 1936. / Foto de Constantino Suárez, del archivo del Muséu del Pueblu d’Asturies

Es muy difícil ponerle usos al hórreo si no se sabe cuántos hay en Asturias. Al no existir un catálogo del patrimonio popular más importante del Principado, tampoco sabemos cuáles hay que proteger de urgencia. En marzo ardió una extraordinaria panera del siglo XVII, "un monumento de la arquitectura europea", que se suponía la más antigua de Cangas de Narcea.

Respecto al número no hay certezas. Unos hablan de veinte mil, otros de quince mil. Ni siquiera el catastro sirve. Cristina Cantero refiere datos sobre un concejo donde apenas había catalogados menos de un centenar de hórreos, cuando en realidad superaban los 700 ejemplares. Esta es la dimensión del desconocimiento.

No existen hórreos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), la mayor protección y reconocimiento de cualquier patrimonio cultural en España. En el Plan del Horru se dijo que se promovería una selección de los elementos de especial interés para protegerlos como BIC y, dos años después, la Asociación de Amigos del Hórreo cuenta a este periódico que la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo les ha encargado una lista de los cincuenta más importantes. No hay constancia de otras iniciativas, como la redacción de una guía de buenas prácticas para la rehabilitación, la creación de un plan preventivo de conservación o la puesta en marcha de rutas culturales.

Para Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, donde se promueve la conservación e investigación de estos elementos patrimoniales, la prioridad urgente es la creación de un inventario, realizado por especialistas en patrimonio y que se haga público y accesible a todos.

A partir de conocer esa realidad, se debe reconocer la declaración BIC de los elementos más representativos. Esto supondría un estímulo a la difusión de este patrimonio: "La gente solo puede valorar lo que conoce". Aunque entiende que no sea sencillo porque esta medida supondría incrementar los presupuestos a cultura, para hacer frente al mantenimiento de elementos privados. Las declaraciones inmateriales son a coste presupuestario cero.

López, que publicó junto a Armando Graña "Hórreos y paneras del concejo de Allande", en 1983, considera que hay que matizar los límites, pero en ningún caso se debe frenar la evolución del hórreo, que se ha mantenido durante siglos: "Es una construcción que se adaptó a lo largo de la historia a las necesidades de la sociedad asturiana. Si hubiera existido la Consejería de Cultura en el siglo XVII no habría surgido la panera o no se hubieran añadido los corredores o seguirían las cubiertas de paja". Por eso no cree que se deba prohibir la instalación de un canalón en el tejado para evacuar el agua.

Joaquín Sorolla pintó este hórreo con ocho escalones, en julio de 1902, cuando viajó en compañía de sus hijos a León y a San Juan de la Arena. / De la colección del Museo Sorolla

"El hórreo es una construcción polivalente. Mientras el gallego se dedicó a secar el maíz, el asturiano es un almacén en el que puede haber desde patatas hasta libros. No tiene sentido prohibir para conservar sin tener en cuenta las necesidades del uso privado del bien", cuenta López, que duda de la iniciativa inmaterial puesta en marcha por el Ministerio de Cultura.

En su informe, el Ministerio reconoce algunos riesgos que amenazan la existencia de los hórreos. No solo figura la pérdida de su uso original como granero o almacén agrícola, también el peligro de la "folclorización y banalización" de su explotación como recurso turístico. Y "su transformación en meros objetos decorativos". Y la turistificación del entorno.

El carpintero de hórreos, Santiago Trabe, cuenta que ahora que se vende todo en Asturias hay un peligro de transformación en vivienda, aunque esté prohibido. Aclara que es un bien mueble, no inmueble: "No es una vivienda, es un arcón en el exterior. Por eso aún seguimos trabajando para vecinos que lo usan como almacén de alimentos y enseres, pero son los menos. La mayoría los quiere como complementos habitacionales. Los arreglos que hacemos son tradicionales y lo único nuevo que hacemos es dejar un suelo de castaño completamente nivelado, sin romper la estructura original".

Así como la conservación material queda reglada, lo que parece difícil es regular la memoria de los hórreos. La rehabilitación de este patrimonio pasa por la rehabilitación de la Asturias abandonada y la creación de un plan para fijar población. Un pueblo vacío, no tiene hórreos llenos.

Hórreo de madera de castaño, en la población de Taranes (Ponga). / Peio H. Riaño

¿Quién puede permitirse evitar que su hórreo termine en el suelo? Este año la Consejería de Cultura ha concedido 111 ayudas a la rehabilitación del patrimonio popular de Asturias (hórreos, paneras, cabazos, molinos, pajares o cabañas de teito), cuyo estado de salud es delicado.

Los particulares solicitaron 1.071.483 euros y se les han concedido 429.738 euros, el 40,1% de lo reclamado. El promedio del dinero solicitado para hacer frente a las obras fue de 9.653 euros, pero el promedio concedido fue de 3.871 euros. Se reclamaron más subvenciones para hórreos (63) que paneras (28) y la mayoría de ellos está en manos de hombres. Las paneras es al contrario. "El hórreo es femenino en su uso, pero no en su construcción, ni en la propiedad. Las decoraciones también son masculinas”, como indica Cristina Cantero.

El concejo que más ayudas va a recibir para restaurar su patrimonio popular es Cangas de Narcea, donde la Consejería invertirá 34.380 euros en el mantenimiento de seis paneras y tres hórreos. En Navia se solicitó la cantidad más alta para arreglar un cabazo, por 52.061 euros. Se le concedieron 4.200 euros.

Ese gran almacén, a fin de cuentas, es el alma de la emancipación social y la autogestión. El hórreo es un monumento a la independencia alimentaria, un símbolo de resistencia social y cultural, en el que se guardan patatas, cebollas, ajos, pan, matanza, vainilles, fabes, maíz... sin pasar por el supermercado. Es la despensa de donde sale la materia prima para el plato que alimenta a la familia. Por eso su actividad pasada es tan actual, porque el futuro, para muchos, pasa por un modo de vida mucho más simple y autogestionado.

Para el investigador australiano Ted Trainer, en su ensayo "La vía de la simplicidad. Hacia un mundo sostenible y justo" (Editorial Trotta, 2017), la vida simple consiste en consumir menos y autoabastecerse más. El pensador pide que frenemos como sea nuestras necesidades superfluas y atendamos solo las vitales. Todas estas caben en un hórreo. Gracias a ellos podemos rehabilitar un modo de vida alternativo. Quizás no se trate de adaptarlos a nuestra vida actual, sino adaptar nuestra vida al uso tradicional del hórreo.