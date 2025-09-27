Jorge Arévalo, exviceconsejero de FP en el País Vasco: "La cultura del trabajo no se aprende en clase sino en las empresas"

Jorge Arévalo, exviceconsejero de Formación Profesional del País Vasco, es una de las voces más influyentes en la transformación de este tipo de enseñanza en España. Durante más de dos décadas, este ingeniero diseñó un modelo pionero (el dual), mucho más conectado con las empresas, que convirtió a su comunidad autónoma en referencia para la reciente Ley nacional de FP. Ahora, desde su experiencia, comparte las claves para replicar esa revolución educativa en regiones como Asturias.

¿Por qué se sumergió en la Formación Profesional?

Estudié Ingeniería de Estructuras de Edificios. Al terminar la carrera, empecé a trabajar en temas de cálculo de estructuras. Pero me llamaron para dar clase porque entonces había falta de docentes. Empecé a dar clase en un edificio de San Sebastián donde compartían espacio la Formación Profesional y la Ingeniería Técnica. Me convertí en profesor de ambas modalidades. En 1982, se separaron los estudios universitarios y los de FP. Había que elegir. Me quedé con Formación Profesional porque me gustaba mucho, especialmente, por los chicos que venían, en algunos casos peleones y con bastantes complicaciones… Me quedé y he hecho mi vida en Formación Profesional: 24 años de profesor y 22 en el Gobierno vasco. He estado en el Gobierno en dos periodos: diez años, entre 1995 y 2005, y doce años entre 2012 y 2024. Fui director general seis años y otros 16 viceconsejero de Formación Profesional.

¿En qué ha cambiado la FP en todo este tiempo?

En mucho. Si la FP en el País Vasco es importante es porque tiene una historia muy larga. Desde hace siglos ya había escuelas de aprendices, desde el siglo XVII. Muchas empresas han nacido de gente que salió de la FP, así que siempre ha estado muy arraigada en nuestra economía. Hoy, entre el 65% y el 70% de los puestos de trabajo requieren un título de FP.

El País Vasco fue la primera comunidad autónoma en incorporar la FP dual, que incrementa la formación en las empresas

Sí, la FP dual la pusimos en marcha hace muchos años. El actual modelo comenzó en el curso 2012-2013. Al principio, unas 300 o 400 empresas se sumaron y hoy son más de 20.000. Muchas incluso pagan el salario mínimo a los alumnos, lo que refuerza el compromiso.

¿Por qué se impulsó este cambio?

Todo respondió a las necesidades de las empresas. La FP tiene que estar pegada a la realidad productiva. Hay cosas que se aprenden en el centro, pero la cultura del trabajo solo se adquiere en la empresa. Por eso, propusimos dividir la formación: una parte en el centro y otra en la empresa.

La nueva Ley nacional de FP se fija mucho en ese modelo vasco.

Colaboramos mucho en su elaboración. Nuestra experiencia con la FP dual intensiva (remunerada con contrato) influyó en la ley. En España, la mayoría de la FP dual es general (sin remuneración). Pero en el País Vasco, la intensiva (en la que el alumno tiene contacto con la empresa desde el principio) funciona muy bien y queríamos protegerla.

¿Esto es posible en todas las comunidades?

Cambia mucho en función de la cultura y del tejido industrial. Donde hay grandes industrias y empresas auxiliares fuertes, la FP dual intensiva encaja bien. En otros lugares, las empresas son más reacias a pagar. Pero poco a poco se va extendiendo.

¿Qué datos manejan de empleabilidad?

Altísima. El 90% de los titulados de FP tienen empleo, también en grado medio y superior, incluso en grado básico. La FP dual es clave: las empresas que acogen a alumnos suelen contratarlos después porque están formados por ellos mismos, con sus necesidades y forma de trabajar.

¿Qué consejos daría a las comunidades que empiezan a implantar la FP dual?

Lo más importante es la relación de confianza entre centros, empresas y gobierno. En Euskadi, dimos mucha autonomía a los centros para gestionar prácticas y colaboraciones. Eso generó confianza y un círculo virtuoso: las empresas acuden a los centros a buscar profesionales.

Hay quien sigue viendo la FP como una opción de segunda frente a la Universidad.

Antes sí, ahora menos, aunque aún queda recorrido. Tradicionalmente se pensaba que quien no llegaba al Bachillerato o a la universidad era un «fracasado» y que estaba destinado a acabar en FP. Pero en Europa ocurre lo contrario: para ser ingeniero en Alemania, por ejemplo, antes se debe hacer FP mecánica. Con los años hemos cambiado esa visión en Euskadi. Hoy la FP se ve como una formación de calidad, aunque en estudios sociológicos aún se nota cierto recelo: la gente la reconoce como excelente, pero muchos siguen diciendo que prefieren la universidad… Salvo si su hijo falla, en cuyo caso, afirma que «menos mal que tenemos una buena FP».

¿Se colabora con la universidad?

Sí, totalmente. En el País Vasco tenemos tres universidades y hemos creado 169 itinerarios que conectan FP con grados universitarios. Un alumno de FP superior puede reducir un curso completo en la universidad. Al principio costó convencer a los responsables de las universidades, pero ahora colaboran porque se entiende que no competimos, sino que sumamos. Esta iniciativa es muy provechosa.

¿Qué incentivos habría que dar a los chavales para que opten por la FP?

El mayor incentivo es que entiendan la importancia del aprendizaje práctico. Hemos cambiado las metodologías: ya no son asignaturas clásicas, sino retos que se trabajan en equipo. Es una formación activa y colaborativa. Al principio cuesta, pero luego lo ven como una preparación real para el trabajo en empresa. El problema es que muchos no llegan porque la orientación en los institutos sigue siendo muy tradicional, recomendando siempre lo mismo. Y el mundo ha cambiado: en FP tenemos 23 sectores, con ciclos muy diversos y con un potencial enorme de empleabilidad y desarrollo.