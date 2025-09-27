Marcelino Marcos acusa al PP de intentar generar "inseguridad" con la gestión del lobo

El consejero de Medio Rural, Marcerlino Marcos, aseguró este sábado que el Gobierno de Asturias está centrado en “cumplir escrupulosamente” con el plan de gestión del lobo, el cual marca cuáles son los itinerarios de control.

Este control, detalló, comienza con los agentes medioambientales, un trabajo que ya están haciendo desde abril, y cuando no son efectivos, entonces, solicitando la colaboración de los cazadores. “Nuestra prioridad es cumplir con el programa de controles que va hasta marzo de 2026. Para eso existe seguridad jurídica y un marco normativo claro, insistió.

En este sentido, Marcos criticó que el Partido Popular intente generar “inseguridad”. “La sensación que tengo es que no quieren que cumplamos con el programa. Por un lado, nos piden información y, por otro, tratan de trasladar inseguridad a los cazadores”, afirmó.

El consejero aseguró que todos los pasos que da la Administración son “porque hay seguridad jurídica” y, además” lo plasma “perfectamente” el decreto aprobado en 2015, que es el que establece el plan del lobo.

Para el Principado, el objetivo es buscar el equilibro entre el mantenimiento de una especie y el desarrollo económico.

La reducción de la PAC

Marcelino Marcos también se refirió a la posible reducción de los fondos de la PAC. “No es solamente que pueda haber riesgo de que desaparezcan, es que si se quiere seguir apostando por dinamizar el mundo rural, los productos de calidad y llevar los servicios públicos a las zonas rurales, que tienen un grave problema de despoblamiento, tenemos que seguir la estela de los últimos años”, defendió.