¿Las personas con anorexia se mueven mucho? Investigadores asturianos desmontan un tópico que empeora las terapias

¿Las personas con anorexia se mueven mucho para perder peso? Hay investigaciones que echan por tierra los tópicos más arraigados. Es lo que acaba de hacer un estudio de la Universidad de Oviedo. Y la respuesta es que, lejos de lo que podría suponerse, los adolescentes con trastorno alimentario presentan altos niveles de sedentarismo, que superan, en el caso de los adolescentes, las diez horas diarias.

“Nuestros datos muestran que los adolescentes con anorexia tienen niveles muy elevados de sedentarismo, con una media de 10,5 horas/día (627.57 minutos/día), y una escasa participación en actividad física moderada o vigorosa”, destaca María Fernández del Valle, investigadora principal del proyecto “Diana” de la Universidad asturiana.

En contraste con lo anterior, los adultos con alteraciones de la alimentación “mostraron niveles más altos de actividad física ligera, moderada y moderada-vigorosa”, añade esta investigadora.

Si bien este estudio no profundizó en los motivos que justifican este tipo de actividad, las diferencias podrían atribuirse a factores ocupacionales, demandas de la vida diaria o a una menor supervisión clínica y/o familiar en el caso de los adultos.

Cambios en los tratamientos habituales

¿Y qué se deriva de este hallazgo? Según sus promotores, la consecuencia puede ser una mejora de las terapias. “Nuestros resultados aportan información valiosa para la práctica clínica, al mostrar patrones diferenciados de actividad física según la edad y el momento de tratamiento, lo que permite desarrollar intervenciones terapéuticas de forma más específica a las necesidades y características de cada grupo”, comenta Alex del Valle Pagador, primer firmante del artículo.

El trabajo, publicado en la revista “European Eating Disorders Review”, revela patrones de ejercicio diversos según la edad y la fase del tratamiento de los pacientes. A juicio de sus autores, abre nuevas vías para el desarrollo de estrategias de tratamiento más innovadoras, alejadas de los enfoques conservadores de restricción de movimiento, lo que permitirá a los afectados retomar el control de su bienestar.

Un trastorno muy complejo

El grupo de investigación de la Universidad de Oviedo ha revisado de manera sistemática 15 estudios previos. En el marco del proyecto de investigación Diana, subraya que la anorexia nerviosa es uno de los trastornos de la conducta alimentaria más complejos y con mayores implicaciones para la salud física, psicológica y social. Si bien afecta predominantemente a mujeres jóvenes entre los 15 y 19 años, muestra una preocupante tendencia al alza en edades más tempranas, y su impacto es devastador.

La muestra analizada incluyó a 658 personas diagnosticadas con anorexia (651 mujeres y 7 hombres), en un rango de edad entre 12 a 65 años. Los investigadores examinaron variables claves como el tiempo diario de sedentarismo, la actividad física ligera, la moderada, la vigorosa y la moderada-vigorosa, así como el número total de pasos. Para una comprensión más profunda, se realizaron análisis teniendo en cuenta la edad de los pacientes (adolescentes de 12 a 17 años y adultos mayores de 18 años) y el momento de tratamiento en el que se encontraban dichos pacientes (hospitalización, hospital de día, ambulatorio…).

Diferencias por edad

Los resultados revelan diferencias entre grupos de edad que exigen una interpretación cuidadosa. Por ejemplo, los adolescentes con anorexia registrados en los estudios presentaron niveles de actividad física moderada-vigorosa por debajo de los 60 minutos diarios recomendados para su grupo de edad. En cambio, los adultos registraron niveles de actividad moderada en torno a 100 minutos al día y moderada-vigorosa superiores a los 90 minutos diarios, lo que supera ampliamente las recomendaciones actuales (150-300 minutos semanales de actividad moderada o 75-150 minutos semanales de vigorosa, llegando a excederlas en un 160%.

Actividad física perjudicial

Si bien, en población sana, esta cantidad de actividad física adicional podría considerarse como un beneficio, en esta población resulta muy llamativo, tal como advierten los autores del estudio. Y es que gran parte de esta actividad “podría asociarse a patrones compulsivos, actividades laborales no estructuradas o rutinas diarias vinculadas a la enfermedad, y no necesariamente de un ejercicio estructurado, seguro o beneficioso para la recuperación”, advierten los investigadores de la Universidad de Oviedo.

Estos resultados sugieren, a juicio de los autores de la investigación, que resulta insuficiente la evaluación objetiva, “lo que hace necesario una evaluación integral que permita conocer el objetivo de la actividad física, así como el tipo y el contexto clínico en el que se lleva a cabo, especialmente en una patología como la anorexia, donde el ejercicio puede estar vinculado a síntomas centrales del trastorno”.

Por otra parte, los autores destacan la importancia de la participación de profesionales del ejercicio físico en los equipos clínicos que contribuyan a la evaluación objetiva de los niveles de actividad a lo largo del tratamiento. “Esto permitiría realizar un diseño óptimo de la vuelta a un estilo de vida saludable a través de la programación de intervenciones personalizadas con el objetivo de una gestión más segura y realista del movimiento en estos pacientes”, asegura Hugo Olmedillas, profesor del Departamento de Biología Funcional.