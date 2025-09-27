El PP advierte de la "radicalización" del Gobierno de Barbón ante "el fin de ciclo político"

El debate de orientación política ha agravado aún más la distancia entre los dos principales partidos de la región. El diputado y portavoz adjunto del PP, Luis Venta Cueli, ha advertido este sábado durante una visita a Agropec, en Gijón, de la “radicalización” del Gobierno de Adrián Barbón, la cual se evidencia “en el claro cierre de filas de la izquierda radical en torno a su figura”.

Considera el diputado que el Ejecutivo regional “sigue la estela del más puro estilo Sánchez, buscando el enfrentamiento político y azuzando la división entre los asturianos en lugar de dedicarse y centrarse en resolver los problemas de la región, que son muchos”.

No en vano, incide, “cabe recordar que los socios del Gobierno pasean por Asturias a los amigos de Monedero y a los que señalaban a las víctimas de ETA para que la banda terrorista actuase. Esos son los compañeros que elige Barbón”.

Oposición al PP

Para Venta Cueli el debate de orientación demostró que Barbón “no gobierna porque no tiene capacidad ni tampoco soluciones para los problemas reales de los asturianos” y asegura que solo se dedica a “hacer oposición” al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, “por quien parece tener una fijación un tanto preocupante”.

Este enfoque, enfatiza, “es un síntoma claro de que estamos ante un fin de ciclo político, el presidente Barbón se muestra como un presidente saliente en un Gobierno agotado cuya única dedicación está enfocada en evitar por todos los medios el imparable cambio político que está pidiendo Asturias y que ya todos vislumbramos, ellos también, en un horizonte cada vez más cercano”.

Críticas a Guillermo Peláez

El diputado popular también ha respondido a las críticas del portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, que este viernes instaba a los populares a cambiar su forma de hacer oposición para no allanar el camino de la extrema derecha.

“Criticó al PP desde la sede del Gobierno en lugar de centrarse en su labor de gestión, una crítica desde el altar de Presidencia para atacar al principal partido de la oposición. Una crítica para hacerle oposición a la oposición desde las instituciones que consideran suyas, pero que son de todos, aunque se les olvide de forma permanente”, afirma Venta Cueli.

Asimismo, recuerda que el consejero de Hacienda se equivocó el año pasado “nada menos que 400 millones de euros en el presupuesto que estaba presentando en la Junta sin haberse leído ni el primer tomo, el texto articulado”.

Por esa razón, le aconseja “centrarse” en el borrador de este año “en lugar de enconar el ataque constante al PP, algo que demuestra su nerviosismo ante el fin del régimen socialista asturiano”.