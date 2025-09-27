El Principado confía en que Duro Felguera se salve con el plan de reestructuración

El Gobierno del Principado calificó ayer de "noticia positiva" el principio de acuerdo suscrito el pasado lunes entre Duro Felguera, los accionistas de control –los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México– y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para ejecutar un plan de reestructuración financiera que evite la quiebra de la compañía, cuyo estado de preconcurso de acreedores expira el próximo martes. El acuerdo fue remitido el pasado jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Ejecutivo regional espera que el pacto de reorganización financiera contribuya a una "solución satisfactoria" para Duro. "Confiamos en que este preacuerdo con SEPI y otras decisiones que está adoptando la compañía permitan el levantamiento de la situación preconcursal y, por tanto, la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del mayor volumen de empleo", señaló a este diario el consejero de Industria, Ciencia y Empleo, Borja Sánchez.

Por su parte, el pacto ha concitado un leve optimismo en el comité de empresa de Duro, aunque con cautela. "Estamos contentos en el sentido de que la empresa conseguirá presentar a tiempo al juez toda la documentación", afirmó Ángel Martínez, presidente del comité. El próximo martes es el último día en el que la compañía puede presentar al juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón la estrategia de reestructuración. Pero eso no implica que el magistrado vaya a ratificar de forma inmediata el plan de Duro, puesto que, desde el momento de su recepción el juzgado, se abrirá un período de alegaciones e impugnaciones que puede alargarse varios meses, según las fuentes consultadas.

"Lo que nos preocupa es el futuro", matizó Martínez, que aseguró que la empresa informará "al detalle" al comité del proyecto de reestructuración una vez que se deposite en el juzgado gijonés.

Duro acumula una deuda superior a los 300 millones de euros con la banca, la SEPI (que en 2021 inyectó 120 millones de euros, de los cuales 100 millones son participativos) y diversos proveedores. El comunicado que la compañía envió a la CNMV menciona la firma del "principio de acuerdo" con los accionistas mexicanos y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la sociedad estatal, pero no incluye explícitamente a los bancos acreedores. El texto se limita a indicar que Duro "continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para el buen fin de la operación y la viabilidad de la compañía".

Fuentes conocedoras apuntaron que los bancos respaldan el plan de reestructuración de la ingeniería, pero que su respaldo definitivo y formal debe superar la evaluación de sus respectivos comités de riesgo.

Por su parte, la SEPI ha descartado de plano convertir en capital los 100 millones de su crédito participativo. En lo que sí ha cedido el organismo estatal es extender el periodo de devolución e igualar los tipos de interés de todos los créditos inyectados en el rescate. Así, la tasa para la devolución de los 100 millones, fijados inicialmente hasta en un 10%, se reducirán al 2%, que es el tipo asignado a los 20 millones del rescate concedidos en créditos ordinarios.

Subida en Bolsa

El preacuerdo está beneficiando a la empresa en el parqué. Por segunda jornada consecutiva, la compañía volvió ayer a disfrutar de una subida en el Mercado Continuo, donde sus títulos se revalorizaron un 7,69%, hasta situarse en 0,27 euros por acción.

El pasado jueves, la cotización se había disparado más de un 20%, ante las informaciones publicadas –entre ellas, la de LA NUEVA ESPAÑA– de que la ingeniería había logrado un pacto de reorganización. Ante el intenso repunte de las acciones, la CNMV preguntó a Duro por el motivo, y la compañía respondió remitiéndole el preacuerdo. Esto ha supuesto cierto adelanto de los acontecimientos, ya que la intención original de la compañía enviarlo a comienzos de la próxima semana.