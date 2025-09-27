El retorno de Duro a La Felguera: todos los detalles de la vuelta de la compañía al lugar en el que nació hace 170 años

A finales del siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial, Langreo era poco más que un conjunto de «lugares» y pequeños núcleos de población dispersos, ubicados en las laderas de los valles y unidos por difíciles sendas. Pero eso empezaría a cambiar gracias a un empresario riojano, Pedro Duro Benito (1810-1886), que a mediados del XIX inicia un recorrido por toda España en busca de una finca para establecer una fábrica siderúrgica, al calor de las innovaciones industriales de la época. Viaja a Huelva, Córdoba, Zaragoza, Soria... Nada le convence hasta que, en la parroquia langreana de Turiellos, descubre un extenso prado fecundo en helechos (en asturiano, una «felguera»). A Duro el terreno le parece idóneo por su abundancia en agua y la cercanía de minas de carbón. «Esto es lo que estábamos buscando», escribe a su primo, el banquero Vicente Bayo Duro. Ahí se implantaría la fábrica de la Sociedad Metalúrgica de Langreo, la empresa fundada en 1857 por Duro y un conjunto de socios. Aquel fue el germen de Duro Felguera, hoy una empresa de ingeniería y bienes de equipo que prevé regresar al lugar en que nació hace casi 170 años. Un retorno algo amargo, puesto que lo empuja la necesidad de sobrevivir.

El pasado miércoles, LA NUEVA ESPAÑA lo contó en exclusiva: la sede central de Duro se trasladará de Gijón, donde lleva desde 2008, al edificio Incuv@tic II de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en La Felguera. Esto es, exactamente el recinto donde se estableció la primera factoría siderúrgica de la firma creada por Pedro Duro, que a partir del año 1900 se denominaría Duro Felguera. De hecho, Incuv@tic II se sitúa justo enfrente de las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente alquiladas a la multinacional tecnológica francesa Capgemini.

El nuevo alojamiento de las oficinas centrales y de ingeniería de Duro es un inmueble de tres pisos de altura y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados. Su propietario es el Gobierno del Principado, impulsor del complejo tecnológico del Valnalón, cuyo origen se remonta a 1987. Ese año se constituyó la entonces denominada Ciudad Industrial del Valle del Nalón, empresa pública dependiente del Ejecutivo asturiano cuyo objetivo era regenerar el antiguo polígono de la fábrica, cerrada en 1984.

A comienzos de la década de los 2000, en plena expansión de nuevos modelos de negocio impulsados por internet, el recinto langreano pasó a llamarse Ciudad Tecnológica de Valnalón, con el propósito de que albergara empresas emergentes del sector digital. Pero el protagonismo lo acaparó Capgemini, que en 2005 se instaló en la antigua sede de Duro. El ambicioso proyecto de la multinacional francesa acabó requiriendo más espacio del inicialmente planteado, llegando a ocupar también el recién inaugurado edificio Incuv@tic II.

Allí ha trabajado parte del equipo de Capgemini hasta que, a raíz de la proliferación del teletrabajo con motivo de la pandemia –especialmente en el sector tecnológico–, la compañía dejó de considerarlo imprescindible. Y ahí es donde la dirección de Duro Felguera –que desde hace meses colabora estrechamente con el Gobierno asturiano para resolver su grave situación financiera– ha detectado una oportunidad para reubicar sus oficinas centrales, una vez encarrilada la venta de la sede de Gijón. En Langreo, Duro será arrendatario del Principado.

La mudanza, con todo, no será inmediata. La operación inmobiliaria depende de que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón apruebe el plan de reestructuración que Duro debe presentar antes del próximo martes, último día de la tercera prórroga del preconcurso de acreedores que el juez concedió el pasado día 1. El presidente de la empresa, Eduardo Espinosa, informó esta semana al comité de empresa de que, de aprobarse, el traslado no se realizaría hasta el próximo año, ya que la homologación judicial de la reestructuración financiera llevará probablemente varios meses.

Cuatro décadas después

Cuando tenga lugar la reubicación, Duro habrá regresado al terreno langreano que abandonó hace 40 años, a mediados de los años 80, tras el cierre de la fábrica.

Dos décadas antes, en 1961, la planta se había integrado en la pública Ensidesa, pero manteniendo su identidad como Duro Felguera. La factoría fue una de las víctimas de la reconversión industrial de los años 70 y 80. Cuando cesó la actividad fabril en Langreo, la empresa se reorientó hacia la ingeniería y proyectos internacionales, y trasladó su sede social a Madrid para estar cerca de los centros de poder políticos y económicos de España. Si bien la sociedad siguió teniendo oficinas en Langreo, buena parte de sus antiguas instalaciones en el concejo pasaron a formar parte del patrimonio cultural de Asturias, destinando su uso a actividades formativas y culturales.

Tras una década en Madrid, el cuartel general de Duro regresó a la región, esta vez a Oviedo, en el cruce de las calles Santa Susana y Marqués de Santa Cruz (donde hoy está el bufete Ontier). El periplo ovetense se extendió hasta 2008, momento en el que comenzó su traslado a un edificio de nueva construcción en el Parque Tecnológico de Gijón. La inversión superó los 13 millones de euros.

Por lo tanto, ha sido en Gijón donde la centenaria firma asturiana ha padecido el «via crucis» de la última década. En 2016, la empresa puso en venta la sede con la condición de poder seguir ocupándolo en calidad de arrendatario (una operación denominada técnicamente «sale & lease back», habitual en el mundo corporativo), pero la operación finalmente no se produjo. En 2018 sí logró vender los dos edificios que que entonces tenía en Madrid, obteniendo por ellos unos 30 millones de euros.

A comienzos de este 2025, Duro volvió a explorar la fórmula del «sale & lease back» para las oficinas de Gijón, pero finalmente ha optado por una venta convencional. Si el juez autoriza la reestructuración financiera, el siguiente destino de la atribulada compañía le será conocido: aquella «felguera» de Langreo por la que Pedro Duro Benito pagó 19.000 reales.