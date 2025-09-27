Siero, un concejo para vivir y crecer en familia

Siero se ha consolidado en los últimos años como un concejo atractivo para vivir y crecer, gracias a una combinación de calidad de vida, infraestructuras modernas y políticas municipales centradas en las personas. Bajo el liderazgo del alcalde Ángel García "Cepi", el Ayuntamiento ha impulsado proyectos que miran especialmente a la infancia y a la adolescencia, con mejoras en colegios, parques, instalaciones deportivas y zonas de ocio. Desde la colocación del famoso pitufo de Lugones hasta la próxima pitufina karateka en Pola de Siero, pasando por la ampliación de carriles bici o la creación de nuevos espacios peatonales, cada actuación busca un mismo objetivo: que Siero sea un entorno seguro, dinámico y amable para las familias.

Skate park de Lugones inaugurado recientemente. / Cedida a Lne

Parques, zonas de juego y de recreo

Desde 2015, año en el que Ángel García "Cepi" accedió a la alcaldía, se han llevado a cabo notables mejoras y ampliaciones en las zonas de juego y de ocio para los niños y niñas y los jóvenes de Siero: la renovación del parque de La Paz de Lugones, el parque del Ferroviario de El Berrón, el espacio de ocio juvenil de La Fresneda y el más reciente –finalizado este verano– el skatepark de Lugones, son solo un ejemplo.

En el caso de la capital del concejo, se han ampliado y mejorado la zona de juegos y pista deportiva del parque Alfonso X por importe de 278.124 euros. Se han colocado dos pistas multideporte y se ha reordenanado y mejorado la zona de juegos infantiles.

En Lugones, se construyeron dos pistas multideportivas 195.854 euros, con dos porterías en los extremos para la práctica de fútbol sala y balonmano. Además, una de las pistas está equipada con canastas sobre las porterías para poder jugar a baloncesto. Respecto al skatepark, ubicado en el recinto del complejo deportivo Teresa Valdés, las obras han supuesto la ampliación de la superficie de la anterior pista, que rondaba los 300 metros cuadrados, hasta los 770 actuales, superando la duplicidad de su tamaño original para adecuarla a la demanda actual. El nuevo espacio cuenta con diferentes elementos que profesionalizan la instalación, con una zona quarter, una pirámide con diferentes planos, rails, bancos, un bowl de radio vertical de 2,2 metros, hubba, planos inclinados y elementos tipo china bank, así como una zona elevada de 60 centímetros que aprovecha el desnivel natural. Las obras han rondado los 250.00 euros.

Además de las actuaciones tangibles, el Ayuntamiento de Siero quiere apostar por aquello que no se, el bienestar emocional de los niños y niñas y los adolescentes. Desde la concejalía de Políticas Sociales y Atención a las Personas y de Educación se continúa llevando a cabo iniciativas relacionadas con ese bienestar con diferentes acciones. Una de ellas son las jornadas de Coordinación Psicosocioeducativa del concejo que cuentan con representantes de colegios públicos, concertados y privados del concejo, además de técnicos municipales. La iniciativa surge para dar respuesta al malestar emocional de los adolescentes y la población infantojuvenil de Siero.

Una de las jornadas de coordinación socioeduvaticas celebrada en mayo. / Cedida a Lne

Concienciación, participación y excelencia

En los últimos años también se ha apostado por las políticas municipales encaminadas a concienciar a la población más joven en el cuidado del medio ambiente, en este sentido se han llevado a cabo, entre otras acciones, plantación de arbolado y se ha trabado en colaboración con los centros educativos en el fomento de la movilidad sostenible, con el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.

Otra de las formas en las que Siero cuida a sus niños y niñas y a sus adolescentes es dándoles espacio para la participación. Siero cuenta con grupos de participación infantil y de adolescencia desde donde se trasladan peticiones de mejora de todo tipo al Ayuntamiento. También se premia el esfuerzo. Este año se llevó a cabo la II Gala de Excelencia Académica para premiar a los alumnos de segundo de bachillerato que obtuvieron la distinción de matrícula de honor durante el curso 2024/2025.

El alcalde en el Colegio Público Los Campones de El Berrón con motivo de la inauguración de la cubierta de la pista deportiva. / Cedida a Lne

Inversiones en colegios, la gran apuesta

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido numerosos recursos en la mejora de los colegios y escuelas infantiles públicas. Se han reformado aseos, construido comedores, cubierto canchas deportivas o reformado instalaciones eléctricas entre otras actuaciones que, no siendo competencia municipal, eran muy demandadas por los distintos centros educativos.

Esa inversión supera los 5 millones de euros e incluye la rehabilitación del antiguo cinema de Pola de Siero como escuela infantil, inmueble que será cedido al gobierno regional para que se incluya en la red de Les Escuelines bajo en nombre "Los Polesinos". Este centro, junto a "Mundo Feliz" de Lugones –anexo al colegio de la Ería–, abrirá sus puertas, según la consejería de Educación, a finales de octubre. La red de escuelas 0-3 de Siero se completa con los centros La Manzana y El Carmín, de gestión municipal, y que pasarán previsiblemente a la red regional a principios del año que viene.