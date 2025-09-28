Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)

Un dictamen de la Comisión Europea declarando "ilegal" el peaje del Huerna dio inicio hace semanas a un movimiento político y social que no para de subir escalones en Asturias. El viernes, todos los partidos de la Junta General se unieron en un insólito frente común para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada de este cobro. Horas después, sindicatos y empresarios se unieron a esta exigencia. Y, en paralelo, el Principado ha iniciado la búsqueda de apoyos entre sus vecinos. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Ejecutivo de Adrián Barbón mantiene contactos desde hace días con Galicia y Castilla y León para forjar una estrategia conjunta contra los principales peajes del Noroeste.

Estos primeros contactos, que surgieron a raíz de conocerse el dictamen de la Comisión Europea, se han intensificado esta semana con el objetivo de elaborar una declaración que harán llegar a las "autoridades competentes", es decir, al Ministerio de Transportes, que tiene la competencia para decidir si mantiene los peajes; y, previsiblemente, también a Bruselas. Las tres comunidades consideran que existen muchos puntos en común para ir unidas a esta batalla. El Gobierno de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco (PP) al frente, ya solicitó en mayo de 2024, tras un acuerdo por unanimidad de las Cortes, la finalización del peaje del Huerna. En varias ocasiones ha defendido que las autopistas constituyen "ejes vertebradores" del desarrollo de la región y que los peajes suponen "un elevado impacto en los costes del transporte por los itinerarios en los que se aplica esta medida".

Por su parte, la Xunta de Galicia, donde gobierna Alfonso Rueda (PP), tendió la mano hace una semana a Asturias para "coordinar acciones" y lograr la concesión de la AP-9 y la AP-66. María Martínez, la consejera gallega de Vivienda e Infraestructuras, acusó entonces al Ejecutivo central de "falta de transparencia" y declaró su intención de ir a los tribunales en el caso de que no de a conocer el expediente. "Galicia no sabe absolutamente nada", indicó.

La consejera afirmó que "no entiende" por qué el Gobierno central "no procede" al rescate de esta concesión y apuntó que la Xunta actualizó el informe sobre la estimación del coste del rescate, que ahora, según detalló asciende a 2.356 millones de euros.

En Asturias las cifras de un supuesto rescate no serían mucho menores. Aucalsa, concesionaria del peaje, prevé ingresar 1.746 millones en los 26 años que quedan de concesión (2025-2050), casi la mitad de lo que costó la variante de Pajares. Aunque la empresa podría considerar ya amortizada su inversión con 600 millones.

En Galicia, además, los transportistas no se han quedado con los brazos cruzados y ya han presentado una demanda ante el Supremo, a la que no descartan sumarse los profesionales asturianos, que están esperando a conocer cuál será la propuesta concreta del Gobierno regional.

La estrategia del Principado para lograr en el menor tiempo posible la supresión del peaje comenzará a diseñarse mañana. El Gobierno ha convocado la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, de la que forman parte partidos, sindicatos y patronal, a las 12.00 horas. Un punto clave del orden del día será la organización de una gran movilización social. El presidente regional, Adrián Barbón, se comprometió esta semana en la Junta, durante el debate de orientación política, a dar la batalla en todos los ámbitos. Eso es, desde el punto de vista administrativo, jurídico y social.

Los eurodiputados asturianos urgen la liberalización del peaje

El eurodiputado socialista Jonás Fernández advirtió ayer que ante la "ausencia de una respuesta del Estado en línea" con las demandas del Gobierno asturiano todo hace prever que la supresión del peaje del Huerna acabará "previsiblemente en litigio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", lo que servirá únicamente para "alargar innecesariamente la liberación del peaje", a la vez que se abre la puerta a "las demandas retroactivas". El ovetense insistió en que la Comisión Europea ha sido "meridianamente clara" con su dictamen, y afirmó que el Principado "hace bien" en trasladarle su postura.

Más crítica con las pretensiones del Gobierno asturiano fue Susana Solís. La eurodiputada avilesina del PP recalcó que la decisión de suprimir el peaje del Huerna no la toma Bruselas, sino que "el único" que tiene la responsabilidad es el ministro de Transportes, Óscar Puente, y, por tanto, es a él a quien hay que reclamar. "Si el presidente Barbón creyera de verdad que la solución está allí (en Bruselas), lo habría pedido en persona cuando estuvo aquí hace apenas dos semanas. No lo hizo porque esto es, una vez más, una maniobra para ganar tiempo y eludir su promesa", afirmó. Cree que lo que tiene que hacer Barbón es "anteponer los intereses de los asturianos a sus intereses socialistas" y, por eso, le pidió que acepte la propuesta de Álvaro Queipo y vaya con él a La Moncloa, "que es donde de verdad se decide el fin del peaje ".