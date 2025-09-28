Asturias, tras los pasos de Monfragüe (Cáceres): la berrea gana adeptos, pero los empresarios afirman que todavía "queda mucho por hacer para promocionar" la actividad

Asturias busca posicionarse como referente para el disfrute de la berrea, como se conoce el periodo de celo del ciervo por los fuertes sonidos que emiten los machos en busca de las hembras. Un espectáculo natural con un tiempo muy limitado –empieza a finales de septiembre y acaba a principios de octubre–. Las visitas, que suelen realizarse en grupos reducidos para no ahuyentar a los animales, generan movimiento económico en las zonas donde se producen. "Queda mucho por hacer para promocionar esta actividad", reconocen en Nava y Somiedo, dos de las áreas de la región donde crece este tipo de experiencias.

El Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, es uno de los lugares más famosos para escuchar la berrea. Lo mismo ocurre con la Sierra de Cazorla, en Jaén, uno de los enclaves con mayor población de ciervos de España. En Asturias, ayuntamientos y organizadores de viajes son conscientes de que el potencial de la región es menor, pero también de que se puede hacer mucho camino. "Es una actividad que llama mucho la atención y solemos llenar los grupos de los cuatro días que la hacemos", explica Miguel Ángel Naredo, gerente de la Fundación de Turismo de Nava. "Los resultado turísticos son interesantes, en los 15 años que llevamos cada vez hay más adeptos", sostiene.

Según el último censo, en el Principado hay alrededor de 8.000 ciervos, lo que permite disfrutar con relativa facilidad de la berrea, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. "El cambio climático está afectando mucho en los últimos años porque si hace mucho sol, se esconden y no se ven", explica el cazador Benigno Corte, uno de los guías de la visita, que realiza gracias al Ayuntamiento de Nava en colaboración con la Agrupación de Cazadores del concejo.

En el alto de Les Praeres, en la Sierra de Peñamayor, una veintena de coches se daban cita ayer para comenzar la visita con la esperanza de escuchar a algún ciervo. La ovetense Julia Mesa y el estadounidense Kody Fletcher aún están aterrizando en la región: "Llevábamos años viviendo fuera y hace un par de meses nos mudamos, así que esta actividad nos ayuda a conocer lugares", comenta Mesa. Ese uno de los motivos por los que la berrea empieza a tener tirón en la montaña asturiana. "Nos damos cuenta de que, incluso para muchos asturianos, Peñamayor es una zona desconocida", explican desde la Fundación de Turismo de Nava.

Un ejemplo es la familia avilesina formada por Maite Castro, Miguel Ferrero y su hijo, Martín, que tiene 15 años. Cuando se plantearon hacerlo por primera vez, el chaval era muy pequeño. Después llegó el covid y algún contratiempo más que no les permitió conocer la berrea hasta ayer. Tuvieron suerte. Poco antes de las 19.00 horas, un fuerte berrido anunció la proximidad de un ciervo. Prismáticos en mano, Benigno Corte lo localizó. "Es el tercer año que veníamos y nunca habíamos podido ver ninguno", dijo, entusiasmado, Carlos González. Lo mismo le ocurrió a Isabel García, que miraba hacia el pico en el que reposaba el animal: "Qué guapo".

La berrea se ha convertido así en un recurso en alza para el medio rural asturiano. No solo acerca la naturaleza a vecinos y visitantes, sino que contribuye a dinamizar concejos del interior que encuentran en el turismo de naturaleza una alternativa de futuro. La emoción que despiertan en cada visitante los berridos sirve para afianzar a Asturias en el mapa de este apasionante "show" de la naturaleza.