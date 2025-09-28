Audifonos adaptados a la primera, sin preocupaciones

A diario vemos a personas que llevan años padeciendo una pérdida progresiva de audición. Desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se pone remedio y acuden a un centro audiológico especializado pasan alrededor de 10 años. En esta década, el deterioro cognitivo es enorme y a veces muy difícil de recuperar. Lo que se ha perdido en esos años, la pérdida de memoria auditiva, el oigo, pero no entiendo, el olvidar el significado de las palabras, es un problema que afecta en gran medida en nuestro día a día.

Si empieza a notar que un familiar o amigo, pregunta muchas veces ¿Qué?, le tienes que repetir las cosas en voz más alta de lo habitual, se aísla en las reuniones sociales, lo llama por teléfono y contesta a otra cosa, perdiendo el hilo de la conversación; tiene la televisión muy alta, se pone de mal humor porque malinterpreta lo que le dice o deja de hacer los planes que hacia habitualmente has de saber que todos estos factores son indicadores de estar sufriendo una pérdida de audición. En sus manos esta darle solución al problema. No espere más. Realizar un estudio auditivo completo, por profesionales titulados con amplia experiencia en la adaptación de audífonos. es un proceso rápido que le ayudará a recuperar la calidad de vida a la que estaba acostumbrado.

En Audiología Suárez Bascarán los gabinetes están a su disposición, con equipamiento de última generación, cabinas insonorizadas, laboratorios y servicio técnico propio. Cuentan con audífonos para todo tipo de pérdidas auditivas totalmente personalizados, fabricados en sus instalaciones de Gijón a medida para cada persona.

Cuentan con una trayectoria de casi 40 años en adaptaciones intracanales, donde prima la experiencia de una audición más real, influye la estética que ayuda a aceptar y adaptarse al audífono mas rápidamente. Pero no olvidan ni rechazan la posibilidad de estar conectados a través de los audífonos con todo tipo de dispositivos electrónicos, smartphone, televisión. Se trata de los audífonos retroauriculares/RIC cada vez más demandados por los usuarios. Actualmente más discretos, más pequeños e incluso resistentes al agua y a caídas.

En Audiología Suárez Bascarán asesoran personalmente a cada usuario. Ademas, ofrecen la adaptación que mejor cubra sus necesidades auditivas.

