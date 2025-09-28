¿Cómo ayudar a un adicto a la cocaína? Los expertos recomiendan "ofrecer apoyo emocional, evitar la confrontación y motivar sin presionar"

La prevalencia del consumo de cocaína está aumentando de manera muy preocupante. En los tres últimos años, la cifra de asturianos mayores de edad que han iniciado un tratamiento de desintoxicación ha aumentado un 20 por ciento. Si se añade a los que se han sometido a terapia por combinar cocaína y alcohol, el incremento en el citado trienio asciende hasta el 25,7 por ciento.

LA NUEVA ESPAÑA ha solicitado a varios expertos su valoración del panorama y algunas fórmulas para ayudar a las personas que están atrapadas en las garras de la adicción a esta peligrosa droga. Según los especialistas, la mejor ayuda consiste en "ofrecer apoyo emocional, evitar la confrontación, motivar sin presionar y reforzar cada avance en el proceso de recuperación, orientando siempre hacia recursos profesionales especializados".

Estas son las respuestas de los expertos:

Roberto Secades, catedrático e investigador en conductas adictivas

"La mayor oferta se traduce en un precio más accesible"

"El consumo de cocaína y, en consecuencia, las demandas de tratamiento están experimentando un preocupante aumento en España. Una de las principales causas es su alta disponibilidad: nuestro país lidera actualmente las incautaciones de cocaína en Europa, lo que refleja la magnitud de su entrada y distribución. Esta mayor oferta se traduce en un precio más accesible, lo que facilita el consumo más frecuente y en grupos más amplios de la población. En Asturias, el Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo, en colaboración con Proyecto Hombre, ha desarrollado e implementado estos enfoques terapéuticos, adaptándolos a nuestro entorno. Los resultados muestran que estas intervenciones son eficaces no solo para interrumpir el consumo, sino también para reconstruir la vida personal, familiar y laboral de quienes logran salir del ciclo de la adicción".

Susana Santamarina, psiquiatra

"Detrás de cada caso hay un gran coste social y sanitario"

"Las cifras de consumo de cocaína preocupan porque, detrás de cada número, hay daño cerebral, accidentes, deterioro funcional y, en general, un enorme coste social y sanitario. Superada la barrera inicial de la falta de conciencia de enfermedad, el abordaje eficaz combina una fase inicial de desintoxicación y posteriormente pasa a la fase más larga y compleja de deshabituación, en la que nos apoyamos tanto en tratamientos farmacológicos y terapias psicológicas estructuradas como en programas motivacionales y terapias cognitivo-conductuales. La adicción es un problema grave de salud que afecta tanto al paciente como a su entorno. La mejor ayuda consiste en ofrecer apoyo emocional, evitar la confrontación, motivar sin presionar y reforzar cada avance en el proceso de recuperación, orientando siempre hacia recursos profesionales especializados".

Andrés Calvo, especialista en Psicología Clínica

"Cerca del 70% de los consumidores tienen trastornos afectivos"

"España se ha convertido en uno de los líderes mundiales en el consumo de cocaína. El uso de esta droga psicoactiva va en aumento, así como el consumo de alcohol, principalmente entre los jóvenes. La iniciación en el recurso a ambas drogas es cada vez más temprana, sobre todo del alcohol: 12 o 13 años. Cerca de un 70 por ciento de los consumidores de cocaína presentan una alta comorbilidad, con alteraciones afectivas como depresión, trastornos ansiosos, psicóticos y de personalidad. Cerca del 50 por ciento de las personas que padecen una adicción presentan al mismo tiempo un trastorno de la personalidad. Estos dos diagnósticos conforman una patología dual. La mejor manera de ayudar al alguien cercano es indicarle, con afecto y sin juzgarle, la necesidad de buscar un buen profesional que pueda diagnosticarle y tratarle correctamente".

Icíar Abad, psiquiatra experta en tratamiento de adicciones

"Son drogas que generan mucho daño cerebral y apetencia"

"Después de la pandemia de heroína de los 80 del siglo pasado, los opiáceos en España se han estabilizado. Últimamente ha aumentado el perfil de los adictos a fármacos (en España tramadol y tapentadol, ni fentanilo ni oxicodona) y también hipnosedantes. El alcohol sigue muy alto, y quizá subiendo. Pero lo más llamativo es el perfil de pacientes adictos a cocaína y, mucho menos frecuentemente, a otros estimulantes (anfetaminas, ketamina), normalmente jóvenes y muy impulsivos. Hay tratamientos con diferentes eficacias. Para los estimulantes (cocaína) es para lo que menos terapias eficaces tenemos. Son drogas que generan mucho daño cerebral, mucha apetencia por la droga, y esa apetencia la controlamos mal. La ayuda empieza por evitar juicios innecesarios, abordar el problema como una enfermedad y, por supuesto, buscar ayuda profesional. El apoyo del entorno es fundamental, pero eso no hace al entorno responsable de la curación ni hay que convertirse en policías. Se trata de acompañar a lo que la persona puede hacer en cada momento, siempre que sea posible. Y, si no es posible convivir con ello, poner los límites que hagan falta".