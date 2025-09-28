Coloquio literario sobre la película "Volver a empezar"
El escritor Marcelino Cortina conversará sobre la conexión entre su obra y el clásico de Garci
El escritor asturiano Marcelino Cortina, autor de la novela "Los santos son de madera" (Bohodón, 2025) participará mañana en un coloquio con el público, tras la proyección del clásico de José Luis Garci "Volver a empezar", a las 19.30 horas, en los cines Embajadores Foncalada de Oviedo. Con la película "Volver a empezar", protagonizada por Antonio Ferrandis en el papel de un escritor exiliado que regresa a su ciudad natal, Gijón, Garci ganó el primer Oscar para la cinematografía española. Se rodó en el otoño de 1981 y se estrenó en marzo de 1982, y parte de esos dos momentos se reviven y entrecruzan con la trama de la novela "Los santos son de madera", de Marcelino Cortina, que tras el pase de la cinta conversará con los espectadores, comentando ambas obras, la cinematográfica y la literaria, y firmará ejemplares de su novela.
