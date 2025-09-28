La consejera de Salud, en la carrera del HUCA: "Un 37% de los asturianos no realiza actividad física"

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha expresado esta mañana en Oviedo su preocupación por la elevada porción de población asturiana, y en particular de niños, que mantiene una vida sedentaria. “En la última encuesta de salud en Asturias hay un 37% de los entrevistados que dicen no suelen realizar actividad física”, ha indicado la doctora Saavedra, quien ha subrayado la importancia del ejercicio para “prevenir enfermedades como las cardiopatías, la diabetes tipo 2 o el cáncer, y en general para mejorar la salud de ahora y del futuro”.

EN IMÁGENES: La carrera solidaria del HUCA "Muévete por la Salud" /

En cuanto a la franja de población de 3 a 14 años, la titular de Salud indicó que un 9,4% no realiza ningún tipo de actividad física.

2.000 participantes

Conchita Saavedra ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en la carrera solidaria del HUCA "Muévete por la Salud", que en las dos pruebas de su octava edición ha congregado a un total de 2.000 participantes en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Según la Consejera, el sistema sanitario “no sólo debe trabajar la parte asistencial, sino también fomentar los hábitos de vida saludable para prevenir enfermedades”.

Los promotores de la prueba deportiva (los médicos Manuel Gorostidi y Vanessa Suárez y el arquitecto Miguel Crespo) han expresado su "satisfacción" tanto por el ambiente familiar y de amistad entre los participantes como por la eficaz colaboración de los cien voluntarios. "Ver la alegría de nuestros compañeros del HUCA y de tanta gente es una recompensa impagable", indicaron.

Además de la faceta deportiva, esta iniciativa ha servido para recoger comida destinada al Banco de Alimentos de Asturias.