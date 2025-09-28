Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés

Los bomberos lograron controlar las llamas en menos de una hora, pero el tejado colapsó

No hubo que lamentar daños personales

Los bomberos intentan controlar el incendio.

Los bomberos intentan controlar el incendio. / Bomberos de Asturias

Alicia García-Ovies

Oviedo

Efectivos de bomberos de Asturias con base en Luarca sofocaron este domingo el incendio de una vivienda en Villagermonde, en Valdés. Las llamas calcinaron por completo el inmueble de tres plantas, aunque no hubo que lamentar daños personales.

El servicio de Emergencias del Principado recibió el avisó a las 11.37 horas. En la llamada se indicó que estaban viendo quemar una casa. De inmediato se movilizó a efectivos de bomberos de los parques de Valdés y Tineo, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Una vez en el lugar, los bomberos dieron por controlado el incendio a las 12:24 horas. El tejado del inmueble ya había colapsado. Los efectivos permanecieron en el lugar, refrigerando y extinguiendo, hasta su retirada a base a las 15:50 horas.

A lo largo de la tarde, los bomberos volvieron a la zona para revisar el inmueble y comprobar que las llamas se habían extinguido por completo. Desde el 112 también se avisó al SAMU y a la Guardia Civil.

¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

¿Cómo ayudar a un adicto a la cocaína? Los expertos recomiendan "ofrecer apoyo emocional, evitar la confrontación y motivar sin presionar"

Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés

La comunidad portuguesa (próxima al Algarve) que ha logrado recuperar la vida en los pueblos y que sirve de modelo a Asturias

Moriyón abre la puerta a una coalición con el PP pero sin "diluir" a Foro: "Estamos enfrente del Partido Socialista"

Lápices lectores, impresoras 3D y kits de robótica: este es el paquete de dispositivos electrónicos que el Principado ha repartido en los colegios asturianos

La consejera de Salud, en la carrera del HUCA: "Un 37% de los asturianos no realiza actividad física"

La vuelta de los restos del socialista José Barreiro a Asturias, contada en viñetas por el dibujante Alfonso Zapico: lee aquí el cómic íntegro

