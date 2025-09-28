Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés
Los bomberos lograron controlar las llamas en menos de una hora, pero el tejado colapsó
No hubo que lamentar daños personales
Efectivos de bomberos de Asturias con base en Luarca sofocaron este domingo el incendio de una vivienda en Villagermonde, en Valdés. Las llamas calcinaron por completo el inmueble de tres plantas, aunque no hubo que lamentar daños personales.
El servicio de Emergencias del Principado recibió el avisó a las 11.37 horas. En la llamada se indicó que estaban viendo quemar una casa. De inmediato se movilizó a efectivos de bomberos de los parques de Valdés y Tineo, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.
Una vez en el lugar, los bomberos dieron por controlado el incendio a las 12:24 horas. El tejado del inmueble ya había colapsado. Los efectivos permanecieron en el lugar, refrigerando y extinguiendo, hasta su retirada a base a las 15:50 horas.
A lo largo de la tarde, los bomberos volvieron a la zona para revisar el inmueble y comprobar que las llamas se habían extinguido por completo. Desde el 112 también se avisó al SAMU y a la Guardia Civil.
