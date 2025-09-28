¿Cuánto le costará al año al Principado extender a todos los cursos la matrícula universitaria gratuita?

Once millones. Es la cantidad que le costará al Principado sufragar la matrícula gratuita en todos los cursos de todos los grados de la Universidad de Oviedo, una medida anunciada esta semana por el presidente, Adrián Barbón. La ayuda se extenderá al conjunto de los alumnos apenas tres meses después de aprobarse tan solo para los de nuevo ingreso.

La iniciativa es muy similar pero no igual a la que puso en marcha el pasado curso el presidente de Galicia, Alfonso Rueda (PP), en las universidades gallegas, las primeras y hasta ahora únicas en este tipo de ayuda a nivel nacional. La gratuidad del primer año entró en vigor en Asturias el pasado mes de junio, cuando las matriculaciones crecieron en la institución académica asturiana.

El salto a todos los cursos universitarios disparará el gasto del Principado hasta los once millones de euros anuales. Un esfuerzo presupuestario considerable que, según fuentes del Ejecutivo, resulta rentable en la medida en que "contribuirá a fijar población joven, mejorar la formación del capital humano y reforzar la competitividad regional". No obstante, la propuesta también ha levantado voces críticas que cuestionan si es justo destinar fondos públicos por igual sin tener en cuenta criterios de renta o de méritos académicos.

La vista está puesta en el modelo gallego, que este año extendió la gratuidad a todos los cursos, aunque con condiciones. En Galicia se exige al alumno haber realizado la prueba de acceso a la universidad en esa comunidad y, para obtener la matrícula gratuita a partir del segundo curso, debe cursar la carrera en un centro gallego. Así, la Xunta se asegura que los recursos reviertan en los propios estudiantes de la comunidad. En Asturias, sin embargo, la matrícula gratuita del primer curso no distingue el lugar de procedencia del alumno, lo que abre la puerta a captar estudiantes de otras regiones e incluso del extranjero.

Otro aspecto por definir son los requisitos académicos. Galicia financia los estudios posteriores en función de los créditos aprobados: un 90 % en Humanidades y Jurídicas, un 80 % en Ciencias de la Salud y un 65 % en Ingenierías y Ciencias. En Asturias no se ha concretado aún qué condiciones se exigirán, aunque desde la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo se admite que será necesario fijar algún baremo.

En el tintero también queda el reparto de los fondos, que podría abrir el debate sobre la opción de hacerlo en función del nivel de renta. Algo ante lo que el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, se ha mostrado prudente: "Es pronto, hablamos de un tema complejo".

Atracción de estudiantes

Por el momento, se desconoce el número total de matriculas de nuevo ingreso en la Universidad de Oviedo ya que los datos finales se tendrán hacia el mes de noviembre, cuando se incorporen a las aulas todos los estudiantes. Lo que sí proporcionó la institución asturiana a inicio de curso fue el balance con respecto a la misma fecha en el curso anterior, que reflejaba una tendencia al alza con un 10 por ciento más de matriculados en primer cursos, hasta alcanzar los 4.683 alumnos.