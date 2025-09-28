Parece Dolomitas, pero está en España: el paraíso montañoso que triunfa entre los viajeros más selectos

No hace falta volar hasta Italia para vivir la magia de las cumbres que parecen rozar el cielo. Nuestro país guarda un tesoro natural que ya se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de quienes buscan paisajes de postal: los Picos de Europa.

La joya montañosa que mira al mar

Con más de 67.000 hectáreas que se extienden entre Asturias, León y Cantabria, los Picos de Europa son la versión más sorprendente de las Dolomitas, pero en casa. Su gran particularidad: aquí, algunas de sus cumbres de 2.500 metros se levantan a apenas 15 kilómetros del Cantábrico, regalando imágenes imposibles de encontrar en otro rincón de Europa.

Un escenario de película

Dividido en tres macizos —Cornión, Ándara y Urrieles—, este último concentra las cimas más agrestes, uniendo nada menos que 14 picos que superan los 2.500 metros. No es casualidad que este enclave sea el segundo parque nacional más visitado de España, solo por detrás del Teide.

Y es que no hay viajero que no caiga rendido ante sus paisajes: gargantas imposibles, lagos glaciares que parecen espejos y praderas verdes que invitan a perderse.

Postales que conquistan

Los famosos Lagos de Covadonga —Enol, Ercina y el efímero Bricial, que aparece con el deshielo— son la imagen más icónica de este paraíso. También el Desfiladero de la Hermida, en Cantabria, que con sus 22 kilómetros es el más largo de España y cuyas paredes de roca alcanzan hasta 600 metros de altura.

Pueblos con encanto eterno

La experiencia no estaría completa sin recorrer Potes, uno de los Pueblos más bonitos de España, donde las casas de piedra, las torres medievales y las calles empedradas convierten cualquier paseo en un viaje en el tiempo.

El destino de moda

Entre historia, leyendas de resistencia frente a Roma y paisajes que parecen sacados de un cuento, los Picos de Europa se han ganado un puesto de honor en la lista de escapadas imprescindibles. Senderismo, escalada, paseos tranquilos o simplemente contemplar cómo el sol acaricia las cumbres: aquí todo es posible.

Un rincón que demuestra que, para disfrutar del espectáculo más impresionante de la naturaleza, no hace falta mirar tan lejos. Porque las “Dolomitas españolas” están mucho más cerca de lo que imaginas.