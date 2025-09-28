Estos son los dispositivos electrónicos que el Principado ha repartido en los colegios asturianos

400 kits con diferentes dispositivos electrónicos. Ese es el lote que la consejería de Educación ha repartido durante esta semana en los colegios asturianos. Lo hacen como medida para mejorar la competencia digital de los alumnos, financiada con fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR).

El Principado ha invertido 276.259 euros en la compra de este material que incluye 300 unidades de lápices lectores, 200 impresoras 3D, 50 kits de robótica para centros de educación especial y aulas de Educación Básica Obligatoria y 150 kits sostenibles para centros de Infantil y Primaria. Este último lote incluía un microscopio educativo, una estación meteorológica, un medidor de temperatura y humedad del suelo y un pluviómetro profesional. Una partida de estos recursos quedan como excedentes para futuras convocatorias.

Para poder utilizarlos de forma útil, Educación también ha ofertado cuatro cursos formativos para el profesorado. Una formación destinada a saber manejar cada uno de los dispositivos, hy que se desarrollará durante este primer trimestro de forma semipresencial o virtual. Para impartirlos, se ha dorado al Centro del Profesorado y Recursos (CPR) del Principado de un muestrario con los dispositivos para que las clases a los docentes sean más prácticas.

Desde la Consejería, la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, explica que se han habilitado estos cursos "con el fin de lograr el uso adecuados de las tecnologías en el aula y aprovechar así al máximo todo su potencial". Bueno ha añadido que esta iniciativa “no solo responde a las demandas de la era digital, sino que asegura también que los estudiantes reciban una educación más inclusiva, accesible y de alta calidad, y se preparen para los retos del siglo XXI”.