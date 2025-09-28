Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomé organiza la charla "Parar a la extrema derecha"

a. g.-o.

Oviedo

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, organiza este martes en Gijón una mesa redonda sobre cómo "parar a la extrema derecha". En el debate participarán los diputados del Congreso Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Gerardo Pisarello (Comuns), así como Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. El acto será en el Museo del Ferrocarril, a las 19.30 horas.

Tomé explica que "el objetivo es analizar el contexto general de avance de las fuerzas reaccionarias" porque "no podemos quedarnos solo en el discurso; tenemos que avanzar con acciones políticas verdaderamente progresistas". Por tanto, anima a la gente a asistir a una conversación "interesante y profunda" sobre el escenario político actual. Más en concreto, sobre la ola reaccionaria de los últimos años.

