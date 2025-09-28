Visita de Marcos Niño a los asturianos de Castellón

El director general para el Reto Demográfico, Marcos Niño, estuvo ayer a las celebraciones del Centro Asturiano de Castellón, que eligió este fin de semana para honrar a la Santina y celebrar su Día de Asturias con una demostración de escanciado de sidra, un almuerzo popular y, entre otros actos, las actuaciones de las bandas de gaitas del centro castellonense y de la Casa de Asturias en Valencia.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, destacó en el acto el papel relevante de la comunidad asturiana y su implicación con la vida cultural, festiva y tradicional de la ciudad.