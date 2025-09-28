Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

El exjefe del Gobierno nacional acudirá a una facultad de la Universidad de Oviedo

José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 30 de noviembre durante un acto del PSOE.

José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 30 de noviembre durante un acto del PSOE. / JULIO MUÑOZ / EFE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a escena. El expresidente del Gobierno será el protagonista el próximo martes en Oviedo, donde compartirá su visión sobre diversidad e inclusión, dos conceptos que marcaron buena parte de su etapa política y que siguen muy presentes en su discurso público.

La cita será en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. La jornada arrancará a las 11:00 horas. Allí estarán también el presidente del Principado, Adrián Barbón, el rector Ignacio Villaverde, el decano de la facultad Celestino Rodríguez y la secretaria de la asociación MASPAZ, Noemí Rodríguez, encargados de abrir el acto con un discurso inaugural.

Tras la bienvenida institucional, llegará la conferencia “Políticas de Diversidad e Inclusión”, en la que Zapatero será el único ponente. La introducción correrá a cargo de la profesora María Teresa Estrella, pero la palabra será toda para el expresidente. Tendrá 45 minutos para exponer su mirada sobre los avances —y también los retos pendientes— de una sociedad que aspira a ser cada vez más inclusiva.

Zapatero, que durante su mandato impulsó leyes pioneras como la del matrimonio igualitario, es hoy una de las voces más escuchadas en cuestiones de convivencia, pluralidad y derechos sociales.

A partir de las 12:00 horas comenzará un formato más dinámico: el “Diálogo con Zapatero: retos para una sociedad inclusiva”. En esta conversación compartirá escenario con Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Ciencias de la Educación, y con José Enrique Fernández González, representante de MASPAZ. La idea es abrir un intercambio de ideas y preguntas, con espacio para la reflexión conjunta.

La expectación en la comunidad universitaria es alta. No todos los días un expresidente del Gobierno se sienta frente a estudiantes y profesores para hablar de temas que van mucho más allá de la política. La diversidad y la inclusión atraviesan ámbitos como la educación, el empleo, la cultura o la vida cotidiana, y Zapatero llega dispuesto a defenderlos como pilares de progreso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  2. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  3. Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
  4. Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
  5. Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo
  6. El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
  7. Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales
  8. Condenado el festivalero del Aquasella que agredió, fuera de sí, a varios guardias civiles: pena reducida por toxicomanía y reparación del daño

¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

¿Cómo ayudar a un adicto a la cocaína? Los expertos recomiendan "ofrecer apoyo emocional, evitar la confrontación y motivar sin presionar"

¿Cómo ayudar a un adicto a la cocaína? Los expertos recomiendan "ofrecer apoyo emocional, evitar la confrontación y motivar sin presionar"

Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés

Un incendio calcina por completo una vivienda en Valdés

La comunidad portuguesa (próxima al Algarve) que ha logrado recuperar la vida en los pueblos y que sirve de modelo a Asturias

La comunidad portuguesa (próxima al Algarve) que ha logrado recuperar la vida en los pueblos y que sirve de modelo a Asturias

Moriyón abre la puerta a una coalición con el PP pero sin "diluir" a Foro: "Estamos enfrente del Partido Socialista"

Moriyón abre la puerta a una coalición con el PP pero sin "diluir" a Foro: "Estamos enfrente del Partido Socialista"

Lápices lectores, impresoras 3D y kits de robótica: este es el paquete de dispositivos electrónicos que el Principado ha repartido en los colegios asturianos

Lápices lectores, impresoras 3D y kits de robótica: este es el paquete de dispositivos electrónicos que el Principado ha repartido en los colegios asturianos

La consejera de Salud, en la carrera del HUCA: "Un 37% de los asturianos no realiza actividad física"

La consejera de Salud, en la carrera del HUCA: "Un 37% de los asturianos no realiza actividad física"

La vuelta de los restos del socialista José Barreiro a Asturias, contada en viñetas por el dibujante Alfonso Zapico: lee aquí el cómic íntegro

La vuelta de los restos del socialista José Barreiro a Asturias, contada en viñetas por el dibujante Alfonso Zapico: lee aquí el cómic íntegro
Tracking Pixel Contents