¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a escena. El expresidente del Gobierno será el protagonista el próximo martes en Oviedo, donde compartirá su visión sobre diversidad e inclusión, dos conceptos que marcaron buena parte de su etapa política y que siguen muy presentes en su discurso público.

La cita será en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. La jornada arrancará a las 11:00 horas. Allí estarán también el presidente del Principado, Adrián Barbón, el rector Ignacio Villaverde, el decano de la facultad Celestino Rodríguez y la secretaria de la asociación MASPAZ, Noemí Rodríguez, encargados de abrir el acto con un discurso inaugural.

Tras la bienvenida institucional, llegará la conferencia “Políticas de Diversidad e Inclusión”, en la que Zapatero será el único ponente. La introducción correrá a cargo de la profesora María Teresa Estrella, pero la palabra será toda para el expresidente. Tendrá 45 minutos para exponer su mirada sobre los avances —y también los retos pendientes— de una sociedad que aspira a ser cada vez más inclusiva.

Zapatero, que durante su mandato impulsó leyes pioneras como la del matrimonio igualitario, es hoy una de las voces más escuchadas en cuestiones de convivencia, pluralidad y derechos sociales.

A partir de las 12:00 horas comenzará un formato más dinámico: el “Diálogo con Zapatero: retos para una sociedad inclusiva”. En esta conversación compartirá escenario con Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Ciencias de la Educación, y con José Enrique Fernández González, representante de MASPAZ. La idea es abrir un intercambio de ideas y preguntas, con espacio para la reflexión conjunta.

La expectación en la comunidad universitaria es alta. No todos los días un expresidente del Gobierno se sienta frente a estudiantes y profesores para hablar de temas que van mucho más allá de la política. La diversidad y la inclusión atraviesan ámbitos como la educación, el empleo, la cultura o la vida cotidiana, y Zapatero llega dispuesto a defenderlos como pilares de progreso.