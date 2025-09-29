¿Cómo fue el año judicial en Asturias? La violencia, entre los delitos más frecuentes

Con la apertura del nuevo año judicial, toca pasar lísta de lo ocurrido en la Fiscalía asturiana el curso pasado. Por eso, el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, le ha entregado esta mañana la última edición de la memoria al presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Como novedad, la memoria se presentó a través de un código QR, en lugar de entregar el habitual tomo impreso, una opción que facilita la lectura y la búsqueda de información.

Según los datos, en 2024 se incoaron casi 54.000 procedimientos penales, un 35% más que el año anterior. El aumento afecta tanto a delitos graves como a delitos leves, y se refleja también en el notable crecimiento del número de juicios celebrados (más de 12.000, un 55% más).

Entre los delitos más frecuentes se encuentran las lesiones, muchos de ellas vinculadas al ocio nocturno, los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos y estafas, especialmente por internet) y los delitos de violencia contra las personas, que representan casi la mitad del total. También se detecta un repunte en las investigaciones por tráfico de drogas y por delitos relacionados con la corrupción y la Administración Pública.

En cuanto a la violencia sexual, se registraron 564 casos, la mayoría en contextos de cercanía a las víctimas, muchas de ellas menores de edad. En 2024 se produjeron además ocho muertes violentas, aunque ninguna de ellas relacionada con violencia de género.

La Fiscalía destaca que el 80% de las sentencias dictadas en Asturias coinciden con sus tesis. Sin embargo, advierte de que los recursos informáticos siguen fallando con frecuencia, lo que ralentiza los procedimientos. El informe también señala avances, como la creación de una Sección de Violencia de Género y otra Sección Civil especializadas, así como la puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia de Langreo.

La fiscalía asturiana cierra su memoria con varias propuestas de reforma legislativa y con un llamamiento a mejorar los medios de los que dispone, especialmente en el ámbito tecnológico y en el control de la ejecución de sentencias.