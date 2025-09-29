Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna

Asturias ha decidido dar una respuesta unánime y contundente al Gobierno central tras su decisión de mantener el peaje del Huerna: no van a tolerar más tiempo una decisión que consideran "injusta" y un "agravio" con otras comunidades. Sin embargo, la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez parece inamovible, al menos por el momento, lo que hace prever que todo se decidirá en una batalla judicial que se alargará, como mínimo, entre dos y tres años. Es decir, los asturiano seguirán pagando por cruzar a la meseta hasta 2028.

Dictamen europeo. En julio, la Comisión envió al Gobierno de España una resolución en la que le solicitaba que respetase "la normativa de la UE sobre contratación pública, incluida la relativa a los contratos de concesión". Es decir, no ponía en duda el pago, sino cómo se llevo a cabo la prórroga del mismo. Bruselas considera que la ampliación del contrato supone una modificación "sustancial" que equivale "a la adjudicación de un nuevo contrato de concesión", y, por tanto, "requiere de un procedimiento de licitación competitivo". En dicha resolución se le concedía al Ejecutivo español dos meses para tomar medidas al respecto.Respuesta de Transportes. La posición de España se hizo pública en septiembre, justo cumpliéndose los dos meses concedidos por Europa. El Gobierno de Pedro Sánchez decidía desoír al Principado y mantener el peaje asturiano. También el de la AP-9, en Galicia. Detrás de esta decisión podría haber un trasfondo económico, teniendo en cuenta que el rescate de la concesión de la autopista alcanzaría cifras millonarias. litigio judicial. Con esta respuesta sobre la mesa, la Comisión Europea estudia ahora si la posición de España está suficientemente justificada. De no ser así, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este proceso arrancaría con la presentación de la demanda, que Bruselas podría interponer en cualquier momento. Tras esto, el Gobierno central tendría un plazo para responder y defenderse. Si finalmente el juzgado dictamina que el Estado ha incumplido sus obligaciones podría, incluso, llegar a imponer sanciones económicas.

Procedimiento largo. La batalla en los juzgados para suprimir el peaje del Huerna duraría entre dos y tres años, por lo que los asturianos tendrían que seguir pagando por usar la AP-66 al menos hasta 2028. Sin embargo, ya hay voces que contemplan soluciones temporales. El diputado de Foro, Adrián Pumares, propuso en el debate de orientación política la posibilidad de ampliar las bonificaciones que ya tiene aprobadas el Estado, mientras que desde UGT plantean solicitar la gratuidad total de la autopista, tal como se hizo en su momento con las Cercanías por la problemática de los trenes.Consenso y unanimidad. En lo que no dudan en el Gobierno de Asturias es que la batalla debe darse de forma consensuada en todos los ámbitos. La Alianza por las Infraestructuras mantendrá hoy una primera reunión. En ella, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, empezar a diseñar la estrategia de actuación, que incluirá, entre otras acciones, una gran movilización social.