"Asistir a un concierto de orquesta sinfónica hoy es un acto revolucionario"

Oriol Roch Izard (Barcelona, 1964) se incorporó a la gerencia de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA, el 1 de septiembre. Roch viene de dirigir la Euskadiko Orkestra -la Orquesta de Euskadi– durante una década y antes, durante otro tanto, la Real Filharmonía de Galicia. La semana pasada presentó la programación de la OSPA para la nueva temporada.

Recién llegado a la OSPA, ¿con qué se ha encontrado?

Con una orquesta excelente, un equipo técnico-administrativo muy profesional, una sociedad que quiere a la orquesta de su tierra y un consejo rector representativo de esa misma sociedad y del Gobierno. Por último, pero no menos importante, un excelente y potente apoyo institucional a la orquesta. Estas cuatro patas son fundamentales para que uno mantenga la energía, la pasión, el ímpetu y la ambición de que la orquesta siga su trayectoria ascendente hacia el futuro.

La OSPA viene de una etapa difícil, tensiones internas, el cese de la anterior gerente... ¿Lo ha percibido?

Yo no he notado eso. Quizá porque llego con la intención de cumplir la misión de la orquesta, que es construir una sociedad mejor. A partir de ahí, se traslada una serie de objetivos y entiendo que todos trabajamos en pro de ese objetivo común. Tampoco creo que me competa hurgar en aquello que desconozco y que no debe ocupar mi tiempo.

¿Capítulo cerrado?

Exacto, faltaría más.

Los músicos, todo el equipo, estaba expectante ante su llegada.

Es lógico. Tanto los responsables políticos del Principado como los profesionales que conforman la empresa tienen expectativas respecto al gerente, igual que yo tengo expectativas sobre ellos. Cada uno tiene su responsabilidad y lo importante es tener claro qué significa esa palabra. La responsabilidad es lo que uno puede aportar. Uno es responsable en la medida en que tiene capacidad de solución. Lo importante es que podamos ir satisfaciendo esas expectativas, que no serán otras que hacer que la orquesta suene mejor, que tenga su material, que se cubran las plazas necesarias con gente cada vez más competente, que seamos ágiles y eficientes en la gestión y que sepamos utilizar bien los recursos escasos. También buscar más recursos, tanto desde la Administración – que pueda incrementar nuestra dotación presupuestaria– como a través de recursos propios. Eso implica, evidentemente, al público.

¿Cómo?

Es necesario que la orquesta conecte cada vez más con el público, a través de los medios y de la publicidad. El público tiene un perfil muy diverso y una orquesta con vocación de representación de todo un territorio amplio debe tener esa diversidad presente. Queremos que todos los ciudadanos de Asturias tengan su experiencia sinfónica.

Llega desde la Orquesta de Euskadi, con un presupuesto más generoso que la OSPA.

Hay que ir con cuidado con eso, puedes acabar comparando peras con manzanas. La Orquesta de Toulouse tiene más de 15 millones de presupuesto al año, pero tiene detrás a Airbus y un músculo financiero importante. Las orquestas vascas, tanto Bilbao como Euskadi, mueven alrededor de los 10 millones de euros. Pero eso no indica demasiado, porque cada orquesta es un mundo: diferente número de personal, distintas necesidades, distintas actividades... En algunos aspectos incluso la OSPA puede tener más potencia.

¿Por ejemplo?

Está el coste de vida. San Sebastián es una ciudad más cara, y eso influye. Pero tampoco quiero entrar en comparaciones excesivas. Asumir la responsabilidad de un instrumento con vocación de vertebración cultural de un país es lo que me seduce. La percepción social de una orquesta suele ser localista. La OSPA duerme en Oviedo, tiene su sala de ensayos y su sede principal allí, pero también es la orquesta de Gijón, Avilés, Arriondas, o cualquier otra ciudad de Asturias. Mi voluntad es que todos los asturianos se sientan orgullosos de tener una orquesta de altísima calidad. Habrá personas que tarden más en vivir su primera experiencia sinfónica con nosotros, pero el sonido de una orquesta sinfónica en directo es, en mi opinión, una experiencia sonora y vital todavía insuperable.

En el contexto nacional, ¿dónde sitúa a la OSPA? ¿Qué margen de mejora tiene?

Ese es nuestro trabajo ahora: diagnosticar con rigor y construir hacia adelante. La OSPA es, sin ninguna duda, una de las buenas orquestas del Estado. Ahora estamos trabajando con el Gobierno en estrategias para la cobertura de puestos de trabajo. La gran mayoría del personal aquí son músicos y todo lo que estamos planificando, lógicamente, nos llevará a seguir creciendo en ese nivel. Pero insisto, la OSPA ha sido siempre una de las grandes orquestas del Estado, y lo sigue siendo. ¿Margen de mejora? Por supuesto. ¿Techo? No me resisto a poner ninguno. Faltaría más.

¿Confía en el respaldo político?

Todos los responsables políticos que entienden la importancia de contar con un instrumento cultural como este apoyarán. Una orquesta sinfónica es un elemento fundamental. Lo que hacemos no es entretenimiento; no tiene que ver con eso. Se trata de presentar un repertorio que, muchas veces, significa revisitar grandes obras, como esta temporada. Lo interesante de la música en directo, y en particular de la música sinfónica, es que cada nueva interpretación nos interpela como ciudadanos. Creemos firmemente que los ciudadanos salen del concierto siendo mejores de lo que eran al entrar. Lo que hacemos es apasionante y me siento un privilegiado por estar aquí para defender esa misión ante una sociedad como la asturiana. Una de mis obligaciones es pensar la OSPA no solo para ahora, sino para dentro de 10 años. Seguramente yo no estaré dentro de 10 años, pero esa es la mirada que hay que tener.

¿Se pone límite de tiempo en la gerencia de la OSPA?

Bueno, me siento joven y con mucha energía, mi intención es seguir aquí mientras sienta que soy útil. Si en algún momento veo que no he sabido resolver ciertas cuestiones clave, que no soy la persona adecuada para encontrar las soluciones necesarias, seré yo mismo quien diga: me tengo que ir. Mientras tanto, mientras los músicos, el personal técnico-administrativo, los responsables del Consejo Rector y la sociedad en su conjunto consideren que estoy aportando, seguiré con toda la energía. No soy una persona especulativa ni vengo para estar un tiempo e irme a otro sitio. Esta es mi residencia, estoy empadronado aquí, y mi intención es construir mi vida aquí.

¿La plantilla? Hay puestos que cubrir.

Eso es una constante en todas las orquestas. Siempre hay cierta rotación: jubilaciones, cambios de rumbo personal... Lo importante es que el mecanismo de cobertura de plazas funcione de forma fluida y satisfactoria, con una participación activa del colectivo en los procesos de selección. Que los propios músicos formen parte de los tribunales, que haya transparencia y naturalidad. Así lo estamos planificando. En cuanto a las necesidades técnicas y de personal, lo mismo: deben estar cubiertas para que podamos trabajar en un ambiente sano y productivo.

Hubo mucha controversia en las últimas pruebas selectivas.

Lo leí en la prensa, muy por encima, en medios nacionales. Sencillamente, no es el enfoque desde el que quiero abordar el trabajo aquí.

Dirigir una orquesta implica gestionar un grupo humano muy complejo.

Sí, la gerencia de una orquesta tiene muchas aristas. Iba a decir "angustias", pero no, yo me siento privilegiado y disfruto mucho. Es verdad que, a veces, uno querría estar más cerca del día a día de los músicos. Pero la gestión te exige planificar, firmar, coordinar... El día no da para todo. Las orquestas suelen organizarse en torno a dos grandes focos. Lo primero que hice al llegar fue reunirme con la comisión artística de los músicos. Son ellos quienes forman parte activa del proceso y de la empresa. Estos son los dos grandes mecanismos de intermediación. Pero a veces no es suficiente. Una orquesta tiene capitanías, estructuras jerarquizadas. De hecho, pocas organizaciones son tan jerarquizadas como una orquesta. Y yo suelo decir que una orquesta es víctima de su propia metáfora.

¿Víctima de su propia metáfora?

Sí. Siempre se pone a la orquesta como ejemplo de organización perfecta, pero para que eso ocurra, es clave una buena coordinación. Una de las principales labores del gerente es saber escuchar. Generar mecanismos de comunicación interna realmente fluidos. Si no, no funciona.

¿Con el público también?

Ese es el reto: trasladar ese mensaje al público para que tenga su primera experiencia sinfónica. La música sinfónica nos remite siempre a los orígenes de otras músicas. Nos conecta con la raíz, y nos invita a rechazar las “marcas blancas” musicales, por decirlo así.

Conectar con los centros educativos, abrir los ensayos a los estudiantes… ¿Va por ahí?

Exacto. Mi idea es que no se trate solo de una orquesta para melómanos o habituales, sino de ir sembrando cantera. Que cada persona, en esta comunidad, tenga una experiencia sinfónica. Todo el mundo es melómano. Cuando alguien me dice: “Es que no tengo oído musical”, yo le respondo: “¿Reconoces a tu madre cuando te llama por teléfono, en el primer segundo? Entonces tienes oído.” Lo que falta muchas veces es simplemente dar el paso. Atreverse a descubrir. Y eso hoy es difícil porque como consumidores estamos acostumbrados a no tener que hacer ningún esfuerzo. Todo está diseñado para que llegue fácil y rápido. Justo por eso queremos trabajar con los más pequeños. Que escuchen una sinfonía, que tengan su primera experiencia sinfónica desde niños. Y lo trasladamos al público adulto. Cuando se atreven a dar ese paso, sucede algo mágico.

¿Se puede entrar en la música sinfónica siendo adulto?

Siempre se habla de atraer público joven, de 20 o 30 años, o a los niños. Pero también los de 40 o más pueden engancharse, y de hecho, deben hacerlo. El problema no es la edad. Asistir a un concierto de orquesta sinfónica hoy es un acto revolucionario. Es un acto de rebeldía contra la sobreestimulación superficial, contra el bombardeo constante de cosas que no exigen ningún esfuerzo. La música que constituye el alma de la OSPA es música que propone. Que no sabes a dónde te va a llevar. A partir de la Tercera Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, la música ya no es predecible. Te rompe los esquemas. No sabes qué camino va a tomar. Eso es diferente de la música más comercial, donde todo se repite: estribillo, estrofa, cambio de tono... Alguien que decide descubrir ese universo sonoro nuevo, aunque al principio se incomode, acaba enganchado. Hay que aprender a disfrutarlo. Por eso, dentro de la OSPA, para mí será estratégico defender el gran sonido sinfónico.

¿Eso es lo que propone?

Mi propuesta pasa por centrarnos en el gran repertorio romántico. Esto no quiere decir olvidarnos de Mozart o Haydn, que son fundamentales para pulir y construir el sonido de la orquesta, pero hay un repertorio inmenso —de Strauss hasta finales del siglo XX e incluso algo más allá— que nos puede proyectar con fuerza. Claro que es bueno combinar con obras clásicas. Por eso, esta temporada, los abonados encontrarán las tres últimas sinfonías de Mozart, obras de Brahms, sinfonías de Shostakóvich y también están presentes obras-testamento, últimas composiciones de grandes autores, como la Quinceava de Shostakóvich, la Gran Sinfonía de Schubert o las últimas sinfonías de Mozart. Todas ellas tienen una carga de trascendencia, una mirada al más allá, un legado musical profundo. Ese es el punto. Y como decía aquel axioma: la música no se explica... se experimenta.