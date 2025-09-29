¿Cuántos asteroides amenazan la Tierra? La Universidad de Oviedo busca la respuesta con el mayor telescopio del Teide

La Universidad de Oviedo acaba de poner un pie en las estrellas. Gracias a un acuerdo con la empresa Light Bridges, la institución tendrá acceso al Two-meter Twin Telescope (TTT), el telescopio más grande del Observatorio del Teide (Tenerife), una joya tecnológica que permitirá a los investigadores asturianos explorar desde asteroides cercanos hasta los confines del espacio profundo.

La iniciativa cuenta con un nombre propio: Noemí Pinilla-Alonso, astróloga especialista en ciencias planetarias y defensa planetaria, fichada en 2024 gracias al programa ATRAE. Con su liderazgo, la Universidad de Oviedo aspira a formar el primer grupo de observación astronómica profesional en Asturias, capaz de manejar datos de primer nivel en tiempo real.

La operación ha sido posible gracias a la consultora Vector Horizonte, que ha donado a la universidad horas de observación en el TTT, convertidas en un auténtico “oro astronómico”. Dicho tiempo de uso asegura que los investigadores del ICTEA puedan trabajar en proyectos punteros: desde el estudio de asteroides metálicos hasta la vigilancia de cuerpos que, algún día, podrían rozar la Tierra.

A la aventura se suman otros dos nombres, Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges, y Humberto Campins, asesor de la NASA y profesor en Florida y Coimbra. Una red de alianzas que sitúa a la Universidad de Oviedo en la órbita de la gran ciencia mundial.

“Estamos hablando de defensa planetaria y de investigación de frontera”, resume Pinilla-Alonso. Y es que el acceso al TTT no solo acerca a Asturias al espacio: también convierte a la región en un lugar más atractivo para el talento científico y la innovación tecnológica.