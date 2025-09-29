¿Cuántos asteroides amenazan la Tierra? La Universidad de Oviedo busca la respuesta con el mayor telescopio del Teide
La astróloga Noemí Pinilla-Alonso aspira a formar el primer grupo de observación astronómica profesional en Asturias
La Universidad de Oviedo acaba de poner un pie en las estrellas. Gracias a un acuerdo con la empresa Light Bridges, la institución tendrá acceso al Two-meter Twin Telescope (TTT), el telescopio más grande del Observatorio del Teide (Tenerife), una joya tecnológica que permitirá a los investigadores asturianos explorar desde asteroides cercanos hasta los confines del espacio profundo.
La iniciativa cuenta con un nombre propio: Noemí Pinilla-Alonso, astróloga especialista en ciencias planetarias y defensa planetaria, fichada en 2024 gracias al programa ATRAE. Con su liderazgo, la Universidad de Oviedo aspira a formar el primer grupo de observación astronómica profesional en Asturias, capaz de manejar datos de primer nivel en tiempo real.
La operación ha sido posible gracias a la consultora Vector Horizonte, que ha donado a la universidad horas de observación en el TTT, convertidas en un auténtico “oro astronómico”. Dicho tiempo de uso asegura que los investigadores del ICTEA puedan trabajar en proyectos punteros: desde el estudio de asteroides metálicos hasta la vigilancia de cuerpos que, algún día, podrían rozar la Tierra.
A la aventura se suman otros dos nombres, Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges, y Humberto Campins, asesor de la NASA y profesor en Florida y Coimbra. Una red de alianzas que sitúa a la Universidad de Oviedo en la órbita de la gran ciencia mundial.
“Estamos hablando de defensa planetaria y de investigación de frontera”, resume Pinilla-Alonso. Y es que el acceso al TTT no solo acerca a Asturias al espacio: también convierte a la región en un lugar más atractivo para el talento científico y la innovación tecnológica.
