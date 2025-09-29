Asturias reclama la bonificación del 100% del peaje del Huerna, mientras se tramita su supresión: estas son todas las peticiones que hace la Alianza por las Infraestructuras
El Gobierno, los partidos, los empresarios y los sindicatos fijan para el próximo 17 de octubre una nueva reunión para evaluar propuestas de sus integrantes
El Gobierno del Principado y la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita han reclamado este lunes la bonificación inmediata del 100% del importe del peaje del Huerna (AP-66) para todos los usuarios, mientras se completan los procedimientos jurídicos y administrativos para anular definitivamente la concesión.
El manifiesto presentado en Oviedo parte del dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegales las prórrogas de las autopistas AP-9 y AP-66, aprobadas sin licitación pública y contrarias a la normativa comunitaria. El Principado sostiene que esa decisión constituye un “agravio histórico” que ha penalizado la competitividad de la región durante décadas.
Los compromisos del Principado
El documento fija cinco grandes compromisos: coordinar acciones políticas y jurídicas, movilizar a la sociedad asturiana, elaborar una estrategia integral con documentación técnica y legal, defender la legitimidad europea y, finalmente, exigir al Ministerio de Transportes que ejecute el dictamen europeo y elimine el peaje.
Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico considera imprescindible aplicar la bonificación del 100% de cada trayecto como medida transitoria para evitar que los usuarios sigan soportando una carga “injusta e ilegítima”.
“Asturias no puede esperar más”
El manifiesto concluye con un llamamiento a la unidad de la sociedad asturiana: “Asturias no puede esperar más. Europa ha hablado con claridad: las prórrogas fueron contrarias al derecho y el peaje del Huerna carece de legitimidad”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Primeras sanciones por saltarse el cierre de la ruta del Cares pese al peligro por desprendimientos tras los incendios de agosto
- Las oposiciones sanitarias más masivas en Asturias ya tienen fechas: más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas
- Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos