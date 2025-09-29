Asturias reclama la bonificación del 100% del peaje del Huerna, mientras se tramita su supresión: estas son todas las peticiones que hace la Alianza por las Infraestructuras

El Gobierno del Principado y la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita han reclamado este lunes la bonificación inmediata del 100% del importe del peaje del Huerna (AP-66) para todos los usuarios, mientras se completan los procedimientos jurídicos y administrativos para anular definitivamente la concesión.

El manifiesto presentado en Oviedo parte del dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegales las prórrogas de las autopistas AP-9 y AP-66, aprobadas sin licitación pública y contrarias a la normativa comunitaria. El Principado sostiene que esa decisión constituye un “agravio histórico” que ha penalizado la competitividad de la región durante décadas.

Los compromisos del Principado

El documento fija cinco grandes compromisos: coordinar acciones políticas y jurídicas, movilizar a la sociedad asturiana, elaborar una estrategia integral con documentación técnica y legal, defender la legitimidad europea y, finalmente, exigir al Ministerio de Transportes que ejecute el dictamen europeo y elimine el peaje.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico considera imprescindible aplicar la bonificación del 100% de cada trayecto como medida transitoria para evitar que los usuarios sigan soportando una carga “injusta e ilegítima”.

“Asturias no puede esperar más”

El manifiesto concluye con un llamamiento a la unidad de la sociedad asturiana: “Asturias no puede esperar más. Europa ha hablado con claridad: las prórrogas fueron contrarias al derecho y el peaje del Huerna carece de legitimidad”.