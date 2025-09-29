Más ayudas al alquiler: Asturias repartirá 14,7 millones a partir de 2026

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un gasto de 14,7 millones de euros para financiar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler, que se abrirá en octubre y comenzará a resolverse a principios de 2026. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico eleva las ayudas en su política de vivienda, a la que destinará en total 31 millones de euros en subvenciones en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado que con este nuevo paquete de ayudas, el Ejecutivo asturiano refuerza "las políticas de vivienda con una nueva convocatoria de ayudas al alquiler". El último plan estatal de vivienda, del que se financian estas ayudas, nos permitirá movilizar unos 31 millones de euros”, ha añadido.

Zapico ha recordado que la primera convocatoria, dotada con 16 millones, recibió más de 5.000 solicitudes, de las cuales 3.222 resultaron favorables. "Se han concedido 13,7 millones, con una ayuda media de 4.245 euros por beneficiario, y antes del 31 de diciembre se publicará una nueva resolución con 2,5 millones adicionales, que permitirá llegar a unos 4.000 beneficiarios", lo que agotará el reparto de la primera convocatoria.

Una gestión que ya está "al día"

El consejero ha asegurado, además, que la gestión de estas ayudas "está al día" tras acumular un importante retraso. Zapico ha subrayado que el inicio de legislatura estuvo marcado por un fuerte atasco en la tramitación. “La administración no funcionaba y nos costó ponerla al día. Tuvimos que limpiar muchísimas ayudas pendientes, no solo al alquiler, sino también desde 2019 y 2021, incluidas las de rehabilitación con fondos Covid”, ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que “hoy todo está regularizado. Con la primera convocatoria a punto de completarse, abrimos ahora la nueva para que pueda empezar a resolverse a principios de 2026”. Zapico ha valorado este trabajo como “un gran esfuerzo para reconstituir el músculo en materia de vivienda, que ya es una realidad”.

El titular de Vivienda ha remarcado que la gestión actual “funciona con total garantía, gracias al refuerzo con Serpa y a los avances en interoperabilidad”, y ha zanjado: “Más allá de las críticas y de los lugares comunes, en el tema de las ayudas no tienen por dónde entrarnos”.

El Gobierno regional ha repasado además otras actuaciones previstas en materia de Vivienda: